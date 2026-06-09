Cinque Terre, il mare e la tragedia annunciata: cosa accadrà in un decennio

Le Cinque Terre a rischio per l’innalzamento del mare: in pericolo soprattutto le spiagge di Monterosso e Vernazza, che potrebbero essere colpite da allagamenti dal 2030 al 2150. L'acqua, però, non arriverebbe a bagnare solo le spiagge e i porticcioli, ma anche i due borghi, con l’aumento del livello del mare tra 0,60 e 1,17 metri, e picchi d’onda fino a 13 metri. Non verrebbe risparmiata nemmeno la ferrovia, che è vicina alla costa e rappresenta il collegamento principale dei borghi al resto del territorio. Questo quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista scientifica Remote Sensing da un team internazionale di ricercatori. Vi hanno partecipato l’Ingv, l’Istituto di Geologia (Igag) del Cnr, il Dipartimento di Ingegneria dell’Università della Basilicata, il Parco nazionale delle Cinque Terre, l’Università Aristotele di Salonicco, l’Osservatorio astronomico Lesia di Parigi e l’Università Radboud di Nimega.

"Lo studio parte da un progetto europeo il cui obiettivo è informare gli stakeholder e gli amministratori dell’aumento del livello del Mediterraneo, a 150 anni, per impostare misure adeguate - ha spiegato a Repubblica il coordinatore Marco Anzidei, dirigente di ricerca dell’Ingv -. In Italia, abbiamo analizzato altre 39 zone costiere: da qui al 2150 circa 10mila chilometri quadrati saranno allagati, dalla Versilia al Ravennate, fino a Venezia e alla costa del Lazio. Anche l’aeroporto di Fiumicino, così come il Marco Polo di Venezia hanno uno scenario critico per l’innalzamento del mare".