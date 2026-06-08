Cinque Terre, l'innalzamento del mare mette a rischio le coste di Monterosso e Vernazza

La rivista scientifica Remnote Sensing lancia l'allarme: il futuro delle Cinque Terre è a rischio. Secondo uno studio internazionale, il sito ligure patrimonio dell'Unesco è uno dei territori italiani più esposti agli effetti dell'innalzamento del livello del mare causato dai cambiamenti climatici. La ricerca, realizzata da un team di studiosi appartenenti a diversi enti italiani ed europei, tra cui l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Università degli Studi della Basilicata e il Parco Nazionale delle Cinque Terre, pone l'attenzione sulle aree costiere di Monterosso al Mare e Vernazza, che sarebbero le più vulnerabili.

Utilizzando dati topografici e batimetrici ad alta risoluzione, rilievi geodetici, serie storiche dei livelli del mare e modelli numerici delle mareggiate, gli studiosi hanno elaborato una valutazione integrata degli scenari di allagamento costiero fino al 2150. L’analisi è stata sviluppata sulla base delle proiezioni climatiche dell’Intergovernmental Panel on Climate Change.

Secondo le stime, entro il 2150 il livello relativo del mare potrebbe aumentare da un minimo di 60 centimetri fino a un massimo di 1,17 metri. Questo fenomeno comporterebbe un ampliamento significativo delle superfici esposte al rischio di allagamento permanente o temporaneo, con possibili conseguenze per abitazioni, infrastrutture e attività economiche.

Lo studio evidenzia inoltre che le aree più sensibili agli eventi estremi sono le spiagge di piccole dimensioni. In presenza di mareggiate particolarmente intense, associate a livelli marini più elevati, le onde potrebbero raggiungere altezze di run-up superiori ai 13 metri nello scenario climatico più severo. Ciò potrebbe causare danni rilevanti alle infrastrutture costiere e mettere a rischio anche la linea ferroviaria che attraversa le Cinque Terre e rappresenta uno dei principali collegamenti dell’area.

I rischi emersi impongono di adottare con urgenza strategie di adattamento e prevenzione. Tra le misure proposte figurano l’adeguamento delle quote delle banchine portuali, il potenziamento dei sistemi di drenaggio delle acque e il rafforzamento delle opere di protezione delle infrastrutture e dei servizi legati al turismo, settore fondamentale per l’economia locale. Lo studio fornisce quindi indicazioni utili alle amministrazioni pubbliche per pianificare interventi di mitigazione del rischio e migliorare la resilienza del territorio di fronte agli effetti futuri dei cambiamenti climatici.