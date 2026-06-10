Abruzzo, sorelline di 12 e 16 anni scomparse: chi sono, dove le cercano

Ore di apprensione in Abruzzo per la scomparsa di due sorelle di 12 e 16 anni, allontanatesi dalla Comunità Educativa Ofh Hope, una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila. In una fascia oraria compresa tra le due e le sei del mattino , uscendo da una finestra laterale della struttura. Delle due ragazze si sono perse le tracce nella notte tra sabato e domenica e, da quel momento, è scattata una vasta operazione di ricerca che coinvolge le forze dell’ordine e diverse associazioni specializzate nella ricerca di persone scomparse. L’allarme è stato lanciato immediatamente dagli operatori della struttura che, non vedendo rientrare le due minorenni, hanno avvisato le autorità. I carabinieri hanno avviato le indagini e stanno raccogliendo ogni elemento utile per ricostruire gli ultimi movimenti delle ragazze e comprendere le circostanze che hanno portato al loro allontanamento. Le ricerche sono coordinate dalla Procura di Sulmona.

Con il passare delle ore, le ricerche sono state estese anche fuori dai confini regionali. Gli investigatori stanno verificando diverse segnalazioni e non escludono alcuna ipotesi, compresa la possibilità che le due sorelle possano aver raggiunto altre località con l’aiuto di terze persone. Per questo motivo è stato attivato un coordinamento tra le varie forze di polizia presenti sul territorio nazionale. A vivere momenti di angoscia e paura è il padre delle ragazze, che ha rivolto un accorato appello attraverso i media e i social network. Stefano Di Giacinto, che si è recato personalmente a Villetta Barrea per formalizzare la denuncia di scomparsa. L’uomo ha chiesto a chiunque possa aver visto o incontrato le figlie di contattare immediatamente le autorità competenti, sottolineando la preoccupazione crescente della famiglia per il protrarsi della loro assenza.

Le ricerche proseguono senza sosta nella speranza che le due giovani possano essere rintracciate al più presto e fare ritorno in sicurezza. Nel frattempo, il clima resta segnato dalla preoccupazione e dall’attesa di notizie positive che possano porre fine a questa vicenda che ha profondamente colpito la comunità locale.