Sorelle scomparse, niente carcere ma obbligo di dimora per mamma, nonno e patrigno

Fermo convalidato e obbligo di dimora a Latina per Valentina D'Acunto, Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto, rispettivamente madre, compagno della madre e nonno materno delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in Abruzzo, lo scorso 6 giugno e ritrovate la scorsa domenica sera nell'abitazione di una lontana parente della madre a Formia. Questo l'esito dell'udienza fiume che si è tenuta questa mattina nell'aula due del tribunale di Sulmona.

In giornata ci sono stati gli interrogatori di garanzia di Valentina D'Acunto, del padre e del compagno, sottoposti a fermo con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna. Gli interrogatori, iniziati intorno alle 9.30 nel tribunale di Sulmona, si sono svolti davanti al giudice per le indagini preliminari, che al termine si è ritirato in camera di consiglio. Secondo quanto si apprende, tutti e tre hanno risposto alle domande del gip.