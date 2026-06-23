Sorelle scomparse, il telefono nel panettone e la sim del pachistano: la pesante accusa alla mamma

La scomparsa di Sarah e Alisya Di Giacinto è finita nel migliore dei modi: con il loro ritrovamento. Ora però la mamma delle due sorelle è stata fermata assieme al compagno e al nonno. Sarebbe stata lei a chiedere a una lontana parente di tenerle nella sua casa di Formia. Non solo, perché sarebbe stata sempre la donna a fornire loro un telefonino, nascosto nel cartone di un panettone, con una sim registrata a nome di un pachistano.

Valentina D'Acunto, il suo compagno Vincenzo Esposito e il nonno materno delle bambine, Marco. Ora sono tutti in carcere e tutti con la stessa accusa, sequestro di persona aggravato in concorso. Sarebbero stati loro, la notte tra il 6 e il 7 giugno scorso, ad aver prelevato dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, nell'Aquilano, le due giovani, fino a portarle a Formia e consegnarle nelle mani dell'ignara zia Sofia, un'anziana - oggi indagata a piede libero - con cui i parenti "non avevano contatti da 13 anni", come ha svelato il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo.