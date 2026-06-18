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Festa dell'Unità a Roma, mentre il Pd esalta gli immigrati... colpo gobbo di 2 peruviane

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giovedì 18 giugno 2026
Festa dell'Unità a Roma, mentre il Pd esalta gli immigrati... colpo gobbo di 2 peruviane

1' di lettura

Qual è il colmo per il Pd? Ignorare il tema della sicurezza e subirne le conseguenze proprio a casa sua, alla Festa dell'Unità. La vittima è una povera signora rimana di 71 anni, che si è vista sottrarre la borsetta da un gruppo di ladruncoli formato da due peruviane - di 23 e 38 anni - e da due cubani - di 34 e 40 anni -, che si sono intrufolati a Villa Lazzaroni, sede dell'evento organizzato dai dem. I quattro sudamericani si sono mossi con destrezza tra i compagni e hanno puntato la borsa di un'anziana, che conteneva documenti, carte di credito e denaro in contanti. Subito dopo il colpo, si sono diretti in via della Caffarella per dileguarsi a bordo di una Fiat Panda presa a noleggio.

Per fortuna, i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Roma Centro ha interrotto la loro fuga. La refurtiva è stata subito riconsegnata alla sua legittima proprietaria. Ma non è finita qui. A seguito di una perquisizione più approfondita, è stato scoperto un vero e proprio "tesoro" accumulato con tutta probabilità con altri furti.

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Come riporta Roma Today, i militari infatti hanno trovato nel veicolo quattro borse contenenti portafogli e documenti intestati ad altre vittime, in corso di identificazione, 2.360 euro in contanti, banconote in valuta estera, carte di pagamento e un coltello da cucina con una lama di 30 centimetri. Infine, per il possesso dell'arma bianca, i quattro malviventi stati anche denunciati in stato di libertà.

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