Meloni-Trump, Alessandro Zan si copre di ridicolo: "La politica estera della premier un disastro"

"Quello che abbiamo sentito è proprio l'evidenza del fatto che la politica estera di Giorgia Meloni è stato un disastro, non solo il G7", esordisce Zan. "Un disastro perché di fronte a un Trump che da subito ha continuato ad attaccare l'Europa, ricordo che di fronte ai dazi addirittura il vicepresidente del consiglio ha detto che erano un'opportunità per il nostro Paese, lei ha voluto fare a tutti i costi la pontiera tra gli Stati Uniti e l' Unione Europea , quando invece gli altri leader europei di fronte a un attacco all'Europa, da Sanchez a Macron a Merz hanno tenuto la schiena dritta".

E ancora: "È stata Giorgia Meloni a dire 'voglio dare il premio Nobel a Trump', è stata Giorgia Meloni a mettere l'Italia nel Board of Peace. Lei ha avuto un atteggiamento di totale subalternità nei confronti di Trump. Quando l'amministrazione americana, guidata da Trump, che ricordo è uno che ha fatto un colpo di stato con l'assalto a Capitol Hill, attacca l'Europa, Giorgia Meloni non ha fiatato. Mentre gli altri si sono ribellati, Giorgia Meloni non ha detto niente. Ha continuato - prosegue Zan - a usare la politica estera per nascondere i fallimenzi nazionali perché poi ha inanellato tutta una serie di fallimenti interni. E poi al G7 va tutto bene e il giorno dopo viene fuori sta roba".

Ancora una volta, dunque, la sinistra sceglie la strada della strumentalizzazione politica: invece di limitarsi a condannare con fermezza le parole del presidente americano, sfrutta l'occasione per attaccare Giorgia Meloni, arrivando persino a trascinare la polemica sul terreno della politica interna.

Guarda l'intervento di Alessandro Zan a L'aria che tira su La7