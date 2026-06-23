L'Aria che tira, l'audio della telefonata in cui Trump infanga Meloni: ecco cosa dice il tycoon

L'Aria Che Tira manda in onda l'audio originale della telefonata con Donald Trump . Il colloquio che ha scatenato lo scontro tra il presidente degli Stati Uniti e Giorgia Meloni. "Come impone il protocollo, un conto sono le interviste, un conto le telefonate. Abbiamo dato il virgolettato esatto, ma viste le polemiche abbiamo chiesto e la Casa Bianca ha dato l'ok alla pubblicazione della telefonata. Non abbiamo operato nessun taglio", spiega David Parenzo durante l'apertura della puntata in onda martedì 23 giugno su La7.

Donald Trump attacca ancora il nostro Paese e lo fa con toni duri e aspri. "Non ci sono stati quando abbiamo chiest...

Ed ecco le parole del presidente Usa all'inviato: Meloni "mi ha implorato di fare una foto con lei! Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta ma mi ha fatto pena!". Poi sugli europei: "Hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà più la stessa".

A chiedere del presidente del Consiglio italiano è stato lo stesso Trump che ha incalzato il giornalista Daniele Compatangelo: "Come sta il suo primo ministro? Come sta? Cosa ha detto quando mi ha incontrato? Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle".