Non è morto un agente della Polizia Locale. È morto uno di noi



Ci sono notizie che durano pochi minuti. Riempiono i titoli, attraversano i social, suscitano indignazione e poi scompaiono. E poi ci sono notizie che dovrebbero costringerci a fermarci. La morte dell’agente motociclista della Polizia Locale di Milano appartiene a questa seconda categoria.

Perché non è morto soltanto un uomo in uniforme. Non è morto soltanto un agente impegnato in un inseguimento. È morto un cittadino italiano, una persona perbene, un lavoratore che quella mattina era uscito di casa per fare il proprio dovere e non vi farà più ritorno. Dietro una divisa c’è sempre una vita. Ci sono genitori, figli, amici, sogni, sacrifici. C’è una persona che ha scelto di servire la comunità accettando responsabilità che molti non sarebbero disposti ad assumersi.

Eppure troppo spesso ce ne dimentichiamo. Ci ricordiamo delle forze dell’ordine quando ne abbiamo bisogno. Quando c'è un incidente. Quando c’è una rapina. Quando qualcuno ci minaccia. Quando chiediamo sicurezza. Ma dimentichiamo che quella sicurezza ha un prezzo. E che a volte quel prezzo viene pagato con la vita da questi eroi in divisa.

La tragedia di Milano nasce da una circostanza che dovrebbe indignare qualsiasi cittadino onesto: il rifiuto di fermarsi a un controllo. In uno Stato democratico esiste un principio semplice. Se una pattuglia ti ordina di fermarti, ti fermi. Non scappi. Non acceleri. Non trasformi una strada pubblica in una corsa contro la legge. È una regola elementare. Una regola che distingue la convivenza civile dall’anarchia.

Per questo occorre avere il coraggio di chiamare le cose con il loro nome. Chi decide di sottrarsi a un controllo delle forze dell’ordine, mettendo a rischio la vita degli agenti e dei cittadini, non è un furbo. Non è una vittima. Non è un ribelle. È un criminale. Saranno la magistratura e gli investigatori ad accertare tutte le responsabilità individuali. È giusto che sia così. È il fondamento dello Stato di diritto.

Ma esiste anche una responsabilità morale che nessuna sentenza può cancellare. Ogni volta che qualcuno sceglie di ignorare la legge, ogni volta che qualcuno considera una divisa un ostacolo anziché una garanzia, ogni volta che qualcuno pensa di poter fuggire senza conseguenze, si apre una ferita nel patto civile che tiene insieme una società intera.

Oggi Milano piange uno dei suoi servitori più fedeli. Lo piange la sua famiglia. Lo piangono i colleghi che con lui hanno condiviso turni, sacrifici e responsabilità. Lo piangono tutti quei cittadini che credono ancora che legalità, rispetto e sicurezza non siano parole vuote ma valori concreti.

A loro va il nostro abbraccio. Alla Polizia Locale di Milano va la nostra vicinanza. Alla famiglia dell’agente va il nostro cordoglio più sincero. E alla memoria di quest’uomo va una promessa: non permettere che il suo sacrificio venga ridotto a una semplice notizia di cronaca.

Perché quando muore chi protegge la comunità, perde qualcosa l’intera comunità.

E perché uno Stato che non difende i suoi servitori migliori finisce per indebolire sé stesso.

Oggi Milano è più povera.

Ma il dovere di ricordare, rispettare e difendere chi indossa una divisa appartiene a tutti noi. Tutti i giorni.