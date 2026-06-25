Alessia Pifferi, lasciò morire la figlia di stenti: nessun ergastolo, rigettato il ricorso del pg

Nessun ergastolo per Alessia Pifferi, la donna accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, di un anno e mezzo, nel luglio 2022, mentre era in vacanza fuori Milano con un uomo. I giudici della prima sezione della Suprema Corte hanno rigettato i ricorsi presentati da pg e difensore, condannando l'imputata a 24 anni di reclusione e confermando dunque la sentenza di secondo grado, nella quale cruciale era stata la concessione delle attenuanti generiche.

In primo grado, invece, la 38enne era stata considerata "capace di intendere e volere" nonché responsabile non di un "abbandono di minore" con morte come conseguenza - questa la tesi difensiva - ma di "omicidio volontario" della bambina, lasciata per sei giorni da sola con "due biberon di latte, due bottigliette d’acqua e una di teuccio". L’omicidio, aggravato dal rapporto di filiazione e dai futili motivi, senza attenuanti, aveva fatto scattare l’ergastolo. In Appello, invece, pur concordando sulla non infermità mentale di Pifferi, i giudici avevano recuperato alcuni disturbi mentali per concederle attenuanti generiche equivalenti all’aggravante del rapporto filiale. Questo aveva riportato la pena al massimo possibile per l’omicidio semplice, 24 anni.