Trani, la grigliata in piazza si trasforma in rissa: ucciso un ragazzo, confessa un 17enne

Un ragazzo di 18 anni, Cosimo Quagliarella, originario di Andria, è morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 agosto a Trani. Il giovane si trovava in piazza Papa Giovanni XXIII insieme ad altri ragazzi per una grigliata, quando una discussione tra due gruppi di giovani è degenerata rapidamente in uno scontro violento.

Il presunto autore del delitto, invece, avrebbe appena 17 anni. Secondo quanto anticipato dal Tg1 e confermato da fonti inquirenti, il ragazzino avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo difensore, per ammettere le sue responsabilità riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere.

Secondo una prima ricostruzione, i due gruppi provenivano rispettivamente da Trani e da Andria, città alla quale apparteneva la vittima. Dopo un iniziale litigio verbale, i ragazzi si sarebbero affrontati utilizzando bottiglie di vetro e alcune armi. La rissa si sarebbe svolta davanti a famiglie e bambini presenti nella piazza, fino a quando Cosimo Quagliarella è rimasto gravemente ferito.

Il diciottenne avrebbe riportato una profonda ferita alla schiena, provocata probabilmente da un coltello. Dopo essere stato soccorso, è stato trasportato al presidio territoriale di Trani e successivamente trasferito all’ospedale di Bisceglie. Nonostante gli interventi dei sanitari, le sue condizioni erano troppo gravi e il giovane è morto a causa delle ferite riportate.

Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri, intervenuti dopo essere stati allertati dai medici del Pronto soccorso di Trani. Sono stati proprio i sanitari a segnalare ai militari il ricovero del giovane e la presenza sulla sua schiena di una ferita compatibile con quella provocata da un’arma da taglio.