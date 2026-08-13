Garlasco, il tam tam: "Gravi indizi su Sempio", cosa può accadere tra pochi giorni

Il caso di Garlasco si prepara a vivere una nuova fase decisiva. Il prossimo 26 settembre è prevista la chiusura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua abitazione il 13 agosto 2007. La Procura di Pavia, che ha riaperto il fascicolo, ritiene che Andrea Sempio possa essere il responsabile del delitto, mentre Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima e condannato in via definitiva, continua a dichiararsi innocente.

Gli investigatori avrebbero raccolto 21 elementi ritenuti gravi e significativi indizi a carico di Sempio. Tra questi figurano il DNA individuato sulle unghie di Chiara, un’impronta sul muro delle scale e lo scontrino di un parcheggio che Sempio aveva utilizzato per sostenere di trovarsi a Vigevano la mattina dell’omicidio. Gli inquirenti, però, ne contesterebbero l’effettiva riconducibilità a lui.

Nell’inchiesta avrebbero assunto rilievo anche alcune conversazioni private di Sempio, nelle quali avrebbe fatto riferimento a particolari della vita di Chiara e Stasi. Per gli investigatori, questi elementi, valutati nel loro insieme, potrebbero contribuire a sostenere l’accusa.

Alla chiusura delle indagini potrebbero aprirsi due percorsi paralleli. Sempio potrebbe essere rinviato a giudizio e affrontare un processo per stabilire eventuali responsabilità. Parallelamente, la difesa di Stasi potrebbe presentare una richiesta di revisione della condanna. Il caso di Garlasco, a quasi vent’anni dall’omicidio, potrebbe dunque tornare nuovamente al centro della scena giudiziaria italiana.