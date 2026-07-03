"Libera", la rubrica di Lucia Esposito: Il paradiso a rate

Per Blaise Pascal la conquista del Paradiso nasce da una scommessa. Se alla fine della nostra vita scopriremo che il Padre eterno esiste, avremo vinto il regno dei cieli, in caso di sconfitta avremo vissuto seguendo i principi cristiani. Molto più concreta la teologia di suor Antonia Cataldo, 88 anni, fondatrice delle Sorelle missionarie della Misericordia di Carini che, per la Procura di Palermo, assicurava un posto in Paradiso in cambio di denaro. Secondo i pm sarebbero stati versati oltre 210mila euro tra il 2010 e il 2024.

Ai magistrati sono arrivate sette denunce: una donna avrebbe consegnato alla suora 1500 euro all’anno per 15 anni, un’altra 500 al mese, altri somme fino 15 mila euro. Insomma, il Paradiso comprato a rate, pagato come un mutuo ma senza neanche poterlo scaricare nel 730. L’avvocato di suor Antonia esclude raggiri. I giudici stabiliranno se lei è una truffatrice e se i fedeli sono disposti a indebitarsi pur di non essere mandati al diavolo. Ma se il cielo si compra e ci vanno la suora e i suoi devoti, ha ragione Mark Twain: il Paradiso lo preferisco per il clima, l’Inferno per la compagnia.