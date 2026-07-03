Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Marito Roccella
Mondiali 2026
Generale Vannacci
Andrea Sempio

"Libera", la rubrica di Lucia Esposito: Il paradiso a rate

Suor Antonia Cataldo, 88 anni, fondatrice delle Sorelle missionarie della Misericordia di Carini che, per la Procura di Palermo, assicurava un posto in Paradiso in cambio di denaro
di Lucia Espositovenerdì 3 luglio 2026
"Libera", la rubrica di Lucia Esposito: Il paradiso a rate

1' di lettura

Per Blaise Pascal la conquista del Paradiso nasce da una scommessa. Se alla fine della nostra vita scopriremo che il Padre eterno esiste, avremo vinto il regno dei cieli, in caso di sconfitta avremo vissuto seguendo i principi cristiani. Molto più concreta la teologia di suor Antonia Cataldo, 88 anni, fondatrice delle Sorelle missionarie della Misericordia di Carini che, per la Procura di Palermo, assicurava un posto in Paradiso in cambio di denaro. Secondo i pm sarebbero stati versati oltre 210mila euro tra il 2010 e il 2024.

Ai magistrati sono arrivate sette denunce: una donna avrebbe consegnato alla suora 1500 euro all’anno per 15 anni, un’altra 500 al mese, altri somme fino 15 mila euro. Insomma, il Paradiso comprato a rate, pagato come un mutuo ma senza neanche poterlo scaricare nel 730. L’avvocato di suor Antonia esclude raggiri. I giudici stabiliranno se lei è una truffatrice e se i fedeli sono disposti a indebitarsi pur di non essere mandati al diavolo. Ma se il cielo si compra e ci vanno la suora e i suoi devoti, ha ragione Mark Twain: il Paradiso lo preferisco per il clima, l’Inferno per la compagnia.

ti potrebbero interessare

Cingoli, motociclista si scontra con una pecora in strada: pastore condannato, quanto deve pagare

Cingoli, motociclista si scontra con una pecora in strada: pastore condannato, quanto deve pagare

Redazione
Garlasco, "sappiamo tutti cosa è quello scontrino": bomba di De Rensis

Garlasco, "sappiamo tutti cosa è quello scontrino": bomba di De Rensis

Roberto Tortora
Garlasco, "Chiara bella stro**a? No, cosa ha detto": la verità sulle intercettazioni di Sempio

Garlasco, "Chiara bella stro**a? No, cosa ha detto": la verità sulle intercettazioni di Sempio

Redazione
Vigile morto a Milano, torna in carcere l'albanese Genti Berisha: cosa c'è dietro

Vigile morto a Milano, torna in carcere l'albanese Genti Berisha: cosa c'è dietro

Redazione