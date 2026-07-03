FdI stronca Conte e Ilaria Salis: "Con Meloni sei al sicuro"

Il confronto, politicamente parlando, rischia di risultare addirittura impietoso. Da una parte ci sono Giorgia Meloni e il governo, che con il Piano casa lavorano "concretamente per rispondere alle esigenze degli italiani".

Dall'altra due autorevoli esponenti delle opposizioni: Giuseppe Conte che quando sedeva a Palazzo Chigi ha lanciato il nefasto Superbonus "per ristrutturare ville con i soldi pubblici", scrive su X Fratelli d'Italia, senza citare il gigantesco buco miliardario nei conti pubblici italiani generato dalla misura grillina. E c'è poi Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra grande sostenitrice delle occupazioni abusive come soluzione all'emergenza abitativa. "Una sinistra che sperpera denaro pubblico e strizza l’occhio agli occupanti abusivi", sottolinea il post del partito fondato e guidato da Meloni, concludendo: "Con noi sei al sicuro".

La card, particolarmente puntuta, arriva nel giorno in cui la stessa Meloni ha sottolineato l'importanza del Piano casa in un messaggio in occasione dell'assemblea annuale dell'Ania. "In questi anni, il dialogo tra il Governo e il settore assicurativo è stato costante e sempre orientato ad affrontare i problemi concreti dei cittadini", scrive la premier. "Lo dimostra - spiega Meloni - anche il contributo che avete garantito alla definizione del Piano casa, un provvedimento di sistema che affronta una delle priorità più sentite dagli italiani, ovvero la possibilità di acquistare una casa di qualità a un prezzo accessibile. Anche grazie alla vostra preziosa collaborazione, abbiamo costruito un meccanismo che mobilita dieci miliardi di euro per rendere disponibili oltre centomila alloggi in dieci anni e che ha l'obiettivo di rispondere alla domanda di quanti, soprattutto nelle grandi città, fanno sempre più fatica a pagare un mutuo o un affitto. Il Piano casa si fonda su un modello che genererà un moltiplicatore positivo sul PIL e consentirà di valorizzare l'iniziativa economica sana e responsabile, in un quadro di regole chiare e tempi certi".

"Il settore assicurativo è un alleato di cui famiglie e imprese non potrebbero fare a meno: è un fattore essenziale nella pianificazione delle scelte quotidiane, un prerequisito per la stabilità del sistema economico, un motore di sviluppo e uno strumento di supporto all'economia reale. Il Governo crede fortemente nel dialogo e nel confronto con il settore assicurativo, perché il nostro impegno comune è quello di continuare a lavorare per costruire un contesto normativo stabile, trasparente e favorevole all'innovazione, capace di stimolare la competitività senza mai perdere di vista la tutela dei cittadini. Sono molteplici le sfide che abbiamo davanti, ma in questi anni abbiamo dimostrato che è possibile fare la differenza e affrontare anche i problemi più complessi. Quando il Sistema Italia rema unito nella stessa direzione e fa gioco di squadra, abbiamo le carte in regola per raggiungere risultati inaspettati e guidare il cambiamento", conclude.