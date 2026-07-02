Garlasco, "Chiara bella stro**a? No, cosa ha detto": la verità sulle intercettazioni di Sempio

"Alcune parole nelle intercettazioni sono state capite in modo sbagliato e con un'acredine verso Chiara Poggi, che Sempio non ha mai avuto": Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, lo ha detto proprio a proposito del suo assistito durante la trasmissione Iceberg Lombardia in onda su Telelombardia. "Non ha mai detto 'bella stro**a' verso Chiara, ma 'bella stro**ata', in riferimento alle accuse contro di lui", ha aggiunto l'avvocata.
Il delitto risale al 13 agosto del 2007, quando la 26enne Chiara Poggi venne trovata senza vita nella villetta di famiglia a Garlasco. Un omicidio per il quale è stato condannato l'ex della vittima Alberto Stasi. Mentre adesso sotto indagine ci è finito Sempio, amico del fratello di Chiara.
Garlasco, "una coincidenza suggestiva": Sempio e la mamma, il dettaglio sospettoSpazio al delitto di Garlasco durante la puntata di Morning News. Ospite in studio su Canale 5, Giada Bocellari, avvocat...
Parlando invece delle famose tre telefonate fatte da Sempio a casa Poggi, la Taccia ha sottolineato: "Nella terza telefonata da 21 secondi Sempio ha chiesto a Chiara quando sarebbe tornato Marco dalla vacanza, poi non ha più chiamato. Se sono strane le telefonate di Sempio a casa Poggi, cosa dovremmo dire delle tante telefonate di Alberto Stasi a casa Poggi la mattinata del delitto quando sai che la tua ragazza abita poco distante ed è a casa da sola? Tutto allora può essere frutto di suggestioni".