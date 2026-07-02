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Berrettini a Wimbledon, vince sempre: una nuova (pazzesca) fiamma? Ecco chi è

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giovedì 2 luglio 2026
Berrettini a Wimbledon, vince sempre: una nuova (pazzesca) fiamma? Ecco chi è

2' di lettura

Nuovo flirt per Matteo Berrettini dopo la ballerina Vanessa Bellini? Ad accendere il gossip sul tennista un semplice dettaglio su Instagram. Secondo i suoi seguaci più attenti, la nuova fiamma sarebbe la dj e produttrice sudcoreana Peggy Gou.

E a "incastrare" la presunta nuova coppia sarebbe stato un tiramisù su Instagram. I due, in realtà, non sono ritratti insieme in nessuna foto postata sui social. Tuttavia, sugli account di tutti e due è comparso un dessert praticamente identico. Il tiramisù, per l'appunto, servito nella stessa ciotola di ceramica, fotografato con un'inquadratura simile e con lo stesso sfondo. Anche le tempistiche di pubblicazione delle foto si incastrerebbero alla perfezione. E tanto è bastato per far nascere il sospetto. 

In una storia Instagram più recente, inoltre, la dj mostra un portachiavi a forma di racchetta e palla da tennis. Altro dettaglio importante, secondo alcuni fan. In ogni caso, per il momento nessun commento è arrivato dai diretti interessati. Classe 1991, Peggy Gou, è nata in Corea del Sud. Ma a 14 anni si è trasferita nel Regno Unito per studiare moda al London College of Fashion. Lì ha iniziato a lavorare come corrispondente di Harper's Bazaar. Anche se alla fine ha deciso di dedicarsi completamente a una sua grande passione, la musica. Di qui, il trasferimento a Berlino, dove ha cominciato la carriera da dj. Oggi è una delle producer e disc jockey più importanti della scena musicale.

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