Giorgia Meloni, 20 anni dopo il Cav torna la farsa dei "girotondi"

Cento iniziative, una per provincia. È quello che la Fondazione Demo, guidata dal dem Gianni Cuperlo, insieme a “Costituzione e Democrazia” di Roberto Zaccaria, ex presidente della Rai, Articolo 21 di Beppe Giulietti e tante altre associazioni - la fatidica società civile - sono pronti a organizzare già a partire dai prossimi giorni, replicando quanto fatto l’altro giorno al Teatro de’ Servi, a Roma, sulla legge elettorale. Lo ha ribadito, ieri, Zaccaria: «Noi non ci fermiamo qui. Quella di ieri è stata la prima iniziativa di informazione, sensibilizzazione e mobilitazione. Domani costituiremo una rete nazionale di organizzazioni e associazioni, ripristinando lo spirito referendario che ha portato alla bocciatura della riforma della giustizia. Si tratta già di 15 realtà, ma se ne aggiungeranno altre, per promuovere iniziative in tutta Italia. Aspettiamo che la legge elettorale venga approvata poi come costituzionalisti e avvocati solleveremo il ricorso alla Corte costituzionale. Lo faremo tempestivamente davanti a moltissimi tribunali italiani». Lo stesso Zaccaria, nel 2024, invocava già il ritorno dei girotondi contro la «minaccia del premierato».

I SOLITI NOTI

Uno schema che ricorda la stagione dei Girotondi e che, non a caso, coinvolge personalità che anche allora furono in prima linea. Parliamo di oltre venti anni fa: era il 2002 e a Milano nacque questa forma di protesta civica che si espresse in veri e propri girotondi contro il governo Berlusconi. Il nome nacque dalle catene umane formate attorno ai palazzi di giustizia e alle sedi istituzionali. Questa volta non si circonda fisicamente dei luoghi e manca un Berlusconi, ma lo schema è molto simile e le parole d’ordine simili: riattivare la società civile di centrosinistra, usando l’occasione della legge elettorale, e indicando come bersaglio la presunta volontà di Giorgia Meloni di ottenere i “pieni poteri”, stravolgendo la Costituzione, attentando alla democrazia, rovesciando la legalità.

L’occhio è alle Politiche. Del resto molti dei protagonisti sono gli stessi di allora. C’è Gustavo Zagrebelsky, che anche allora fu un protagonista della mobilitazione, c’è Zaccaria, in prima linea anche venti anni fa, c’è Giovanni Bachelet, che ha guidato anche un comitato per il No al referendum sulla giustizia, presente allora e ora, e poi Gherardo Colombo e Armando Spataro, di nuovo sul fronte, come venti anni fa, con l’associazione Costituzione e democrazia. Allora il nucleo della protesta era formato da intellettuali, magistrati, associazioni e mondo della cultura. Ma c’era una guida di eccellenza: Nanni Moretti, che diventò il volto e il leader di quella protesta. Oggi non c’è Moretti (impegnato nelle fasi finali del suo ultimo film) e nemmeno qualcuno che svolga il suo ruolo. Ma ci sono le associazioni, i costituzionalisti, i giornalisti. Oltre ad Articolo 21, Giustizia insieme, Questione Giustizia, Salviamo la Costituzione, Comitato Iniziative Popolari, Comitato Avvocati per la Costituzione, Rete Palermitana per la difesa e l’attuazione della Costituzione, Osservatorio per la Libertà e la giustizia sociale, Associazioni carte in regola. E poi ci sono 126 costituzionalisti e accademici tra cui Enzo Cheli, Ugo De Siervo, Enrico Grosso, che ha guidato anche uno dei comitati per il No alla riforma della separazione delle carriere, ma anche Gaetano Azzariti e Massimo Villone, parlamentare per 4 legislature prima con il Pds, poi con i Ds (non aderì al Pd). Non mancano giornalisti, opinionisti, attori: da Monica Guerritore a Gad Lerner, da Corrado Augias a Tomaso Montanari.