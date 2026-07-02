Pizzaiolo ucciso, il killer delira in tribunale: "Non voglio farmi processare dallo Stato"

Il presunto killer del pizzaiolo 67enne Raffaele Stipa, accoltellato lo scorso lunedì sera nel suo locale a Reggio Emilia, non avrebbe intenzione di farsi processare. Lo ha riferito la sua avvocata, Alessandra Bonini: "Non ha detto nemmeno il suo nome in aula. Non intende farsi processare dallo Stato e di fatto rifiuta di difendersi". L'uomo, un cliente abituale della pizzeria, è comparso in tribunale avvalendosi della facoltà di non rispondere davanti al gip. Quest'ultimo intanto si è riservato la decisione sulla custodia cautelare in carcere, richiesta dal sostituto procuratore.

Il giudice, secondo il legale, "convaliderà l'arresto e accoglierà la misura". La descrizione di Bonini conferma il profilo del presunto killer come una persona con problemi psichiatrici e la tendenza a credere ai complotti. "Sono parole deliranti, non vuole parlare nemmeno con me - ha detto ancora l'avvocata -. C'è un blocco totale. Ho avuto una conversazione di un minuto, non intende parlare di lui. Il suo atteggiamento? Ostile, le guardie mi hanno detto che bisogna stare attenti, però in cella è controllato e non si è mostrato aggressivo. Non è una persona con cui, al momento, si può avere una conversazione".