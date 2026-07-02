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Pizzaiolo ucciso, il killer delira in tribunale: "Non voglio farmi processare dallo Stato"

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giovedì 2 luglio 2026
Pizzaiolo ucciso, il killer delira in tribunale: "Non voglio farmi processare dallo Stato"

2' di lettura

Il presunto killer del pizzaiolo 67enne Raffaele Stipa, accoltellato lo scorso lunedì sera nel suo locale a Reggio Emilia, non avrebbe intenzione di farsi processare. Lo ha riferito la sua avvocata, Alessandra Bonini: "Non ha detto nemmeno il suo nome in aula. Non intende farsi processare dallo Stato e di fatto rifiuta di difendersi". L'uomo, un cliente abituale della pizzeria, è comparso in tribunale avvalendosi della facoltà di non rispondere davanti al gip. Quest'ultimo intanto si è riservato la decisione sulla custodia cautelare in carcere, richiesta dal sostituto procuratore. 

Il giudice, secondo il legale, "convaliderà l'arresto e accoglierà la misura". La descrizione di Bonini conferma il profilo del presunto killer come una persona con problemi psichiatrici e la tendenza a credere ai complotti. "Sono parole deliranti, non vuole parlare nemmeno con me - ha detto ancora l'avvocata -. C'è un blocco totale. Ho avuto una conversazione di un minuto, non intende parlare di lui. Il suo atteggiamento? Ostile, le guardie mi hanno detto che bisogna stare attenti, però in cella è controllato e non si è mostrato aggressivo. Non è una persona con cui, al momento, si può avere una conversazione".

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E ancora: "Mi risulta sia stato seguito fino ad aprile di quest'anno. Poi da uno psichiatra privato, ma nulla poteva lasciar presagire quello che ha fatto. Assumeva i farmaci prescritti, ma mi riservo di leggere la documentazione di cura acquisita dal pm". Nel frattempo, la procura ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima. La difesa, invece, "cercherà di concentrarsi sulla perizia psichiatrica che chiederemo quando si potrà, è l'unico elemento che si può valutare al momento. Non abbandonerò la difesa essendo d'ufficio a meno che lui non scelga un difensore di fiducia", ha chiosato Bonini.

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