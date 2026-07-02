A1, sfreccia sull'autostrada in monopattino: "Ho fretta, devo andare a Milano"

"Ho fretta, devo andare a Milano": così un 26enne, fermato da una pattuglia della Polizia Stradale di Bologna Sud, ha motivato ai poliziotti la sua corsa folle sull'A1, direzione nord, a bordo di un monopattino elettrico. Vedere il giovane sfrecciare tra auto e mezzi pesanti lanciati a velocità sostenuta ha sorpreso e spaventato molti. La spiegazione del 26enne ha spiazzato gli agenti, che però poi hanno scoperto la reale motivazione della sua fretta: il successivo controllo ha rivelato che dietro quel nervosismo c'era ben altro.

Fermato all'altezza del chilometro 195 dell'Autostrada del Sole, il ragazzo evidentemente agitato non si sarebbe mostrato affatto collaborativo. Poi la scoperta: durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato due involucri in cellophane contenenti poco più di 20 grammi tra hashish e marijuana. Per il 26enne sono quindi scattate la denuncia per il possesso della sostanza stupefacente e le sanzioni amministrative previste per chi circola con un monopattino elettrico in autostrada, dove il mezzo è vietato.