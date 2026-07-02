Milan, il messaggio di Sandro Tonali: "Ne parleremo seriamente"

“Sono molto felice. Abbiamo deciso di cambiare e siamo pronti a questa nuova avventura”. Le parole pronunciate da Sandro Tonali a Malpensa, prima di imbarcarsi verso Londra, dopo l’acquisto del Tottenham dal Newcastel raccontano già il senso della sua scelta e chiudono idealmente un cerchio che parte lontano, dal Milan e da un legame che il tempo non ha mai cancellato del tutto.

Proprio il Milan resta il primo riferimento nei pensieri del centrocampista. Tre anni dopo l’addio ai colori rossoneri, Tonali continua a non nascondere il legame con il club che lo ha portato ai massimi livelli: “Scherzando, ne parliamo sempre, ogni volta — le sue parole —. Credo che se un giorno ci sarà l’opportunità, ne parleremo seriamente”. E ancora: “A oggi, è sempre stato molto difficile. Quindi dico che non c'è mai stata. Avevamo parlato, ma non c'è mai stata veramente l'opportunità di tornare”. Un filo che resta sospeso, più emotivo che concreto, ma mai interrotto.

Chiuso lo spazio del cuore, arriva quello dei fatti. Tonali lascia il Newcastle e si trasferisce al Tottenham in un’operazione complessiva da circa 115 milioni di euro, bonus inclusi, che lo rende il calciatore italiano più costoso di sempre. Un investimento enorme da parte del club londinese, che gli ha proposto un contratto da circa 10 milioni netti a stagione fino al 2031.

Determinante nella scelta è stato il progetto tecnico costruito attorno a lui. Roberto De Zerbi, arrivato sulla panchina degli Spurs ad aprile, lo ha voluto fortemente, convincendolo a diventare il perno del nuovo centrocampo. Una centralità assoluta, dentro una squadra che rinuncia anche alle coppe europee pur di ripartire da un’idea precisa. Il Manchester City era l’ultima alternativa concreta, ma Tonali ha preferito il ruolo da protagonista alla semplice appartenenza a un top club.

Dopo tre stagioni al Newcastle, chiuse con crescita e consacrazione in Premier League, si apre così una nuova fase. Una carriera che continua in Inghilterra, ma con un’identità diversa e responsabilità ancora più pesanti. E sullo sfondo resta anche il pensiero per Paolo Maldini, che potrebbe ritrovare in Nazionale nelle vesti di direttore tecnico azzurro: “Mi farebbe tanto piacere — ha chiuso —. Non abbiamo ancora parlato, però sicuramente è un emozione lavorare ancora con lui”.