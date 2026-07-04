Garlasco e l'intervento del 118: "Emerge una verità agghiacciante"

A Quarto Grado, il programma di approfondimento di cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4, si è tornati a parlare del caso del delitto di Garlasco. Carmelo Abbate, ospite della trasmissione, ha evidenziato un dettaglio inquietante che forse ai più è sfuggito. "Senza la ricerca dell'intervento del 118 noi avremmo avuto un'altra verità e la verità che emerge oggi è agghiacciante - ha ribadito - perché nel 9 gennaio del 2008 il tenente Francesco Bruno analizzando i tabulati Casa Poggi e Chiara fa una nota alla procura in cui dice state attenti è emersa un'anomalia nei confronti di Andrea Sempio per le telefonate fatte a Casa Poggi, specifica richiesta".

Subito dopo è intervenuto anche l'ex capitano generale dei carabinieri Gennaro Cassese che ha fatto chiarezza sull'interrogatorio di Andrea Sempio. "Se lei vede gli altri verbali è presso questo comando, significa che Andrea Sempio è stato sentito negli uffici del nucleo operativo della compagnia, che si trovano diametralmente opposto all'ufficio presso questa sede che è il mio ufficio dove ho sentito gli altri ragazzi - ha spiegato ai telespettatori di Quarto Grado -. E questo cosa vuol dire? Significa che noi abbiamo necessariamente, tra virgolette, sospeso quel verbale per prendere questo scontrino e ci siamo portati nell'altra parte della caserma perché c'è indicato il luogo e abbiamo sentito gli altri ragazzi. Questo - ha concluso Gennaro Cassese - è importante per fare chiarezza perché questa è una sequenza temporale".