Garlasco, Gennaro Cassese vuota il sacco: "Dove abbiamo interrogato Sempio"

L'ex capitano generale dei carabinieri Gennaro Cassese, che all'epoca dei fatti di Garlasco guidava la compagnia di Vigevano, è stato ospite di Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado, il programma di approfondimento di cronaca nera in onda su Rete 4. L'ex militare è tornato sulla sua deposizione resa il 27 giugno 2025 nell'ambito della riapertura delle indagini sul delitto di Chiara Poggi. E ha fatto chiarezza sulle modalità di interrogatorio ad Andrea Sempio, il nuovo indagato per l'assassinio dell'ex fidanzata di Alberto Stasi specificando la sequenza temporale delle operazioni dei carabinieri.

"Se lei vede gli altri verbali è presso questo comando, significa che Andrea Sempio è stato sentito negli uffici del nucleo operativo della compagnia, che si trovano diametralmente opposto all'ufficio presso questa sede che è il mio ufficio dove ho sentito gli altri ragazzi - ha spiegato ai telespettatori di Quarto Grado -. E questo cosa vuol dire? Significa che noi abbiamo necessariamente, tra virgolette, sospeso quel verbale per prendere questo scontrino e - ha poi aggiunto l'ex capitano - ci siamo portati nell'altra parte della caserma perché c'è indicato il luogo e abbiamo sentito gli altri ragazzi. Questo - ha concluso Gennaro Cassese - è importante per fare chiarezza perché questa è una sequenza temporale".