Garlasco, il giallo delle foto di Tenerife inviate a Stasi: chi è la donna bionda

Delle foto di una misteriosa donna dai capelli biondi in vacanza a Fuerteventura. Ennesimo giallo su Garlasco. Durante l'ultima puntata di Quarto Grado, il talk show condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4, sono state mostrate tre immagini inviate dal pc di casa Poggi ad Alberto Stasi, a oggi l'unico condannato per l'omicidio di Chiara. La data è quella del 31 agosto del 2006, a quasi un anno di distanza dalla morte della 26enne, quando il suo fidanzato ha ricevuto tre istantanee. Come spiega il Tempo, secondo i nuovi rilievi non è possibile stabilire se queste foto siano state trasmesse tramite email o MSN, l’app di messaggistica dell’epoca, ma ciò che inquieta e lancia nuovi interrogativi è il contenuto delle immagini. Si vede una ragazza in costume. Poi una donna senza veli in spiaggia mentre prende il sole e, ancora, la ragazza della prima foto abbracciata un uomo misterioso.

La domanda quindi sorge spontanea: chi le ha inviate a Stasi? E perché lo ha fatto? Sarebbe stata Chiara stessa o una terza persona ancora non identificata? “Ci stiamo interrogando su qualcosa all'apparenza di futile, ma in realtà di molto importante – ha spiegato la giornalista Candida Morvillo – se c'era qualcuno in quella casa, nella cerchia di amicizie allargate della famiglia, che aveva accesso ai materiali di Chiara e che si dilettava giocando con questi materiali”.