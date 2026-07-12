Casoria, pitbull azzanna al volto una 25enne: come la ha ridotta

L'ultimo caso di una lunga e inquietante serie. L'ultimo caso di un pitbull che ferisce una persona. La vittima è una 25enne, azzannata al volto mentre tentata di difendere il suo bassotto. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 9 luglio a Casoria, a nord di Napoli. La ragazza si trovava nei giardinetti di via Mauro Calvanese insieme al proprio cane, in una zona destinata proprio agli animali. Nello stesso recinto era presente anche un'altra donna con un pitbull.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale, il pitbull sarebbe riuscito a liberarsi dal guinzaglio, dirigendosi verso il bassotto della ragazza. Resasi conto del pericolo, la 25enne si sarebbe lanciata per proteggere il suo animale, cercando di fare da scudo con il proprio corpo.

A quel punto il pitbull avrebbe iniziato a muoversi attorno ai due animali e alla ragazza, per poi scagliarsi contro di lei. L'aggressione le ha provocato lesioni al volto, in particolare nella zona del sopracciglio, del naso e dello zigomo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 dell'Asl Napoli 2 Nord e gli agenti della Polizia Locale di Casoria, guidati dal comandante Pasquale Pugliese. Dopo le prime cure ricevute sul luogo dell'accaduto, la giovane è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore.

I medici le hanno applicato un punto di sutura e disposto una prognosi di tre giorni. Nel frattempo gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti e ascoltato anche la proprietaria del pitbull per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Sul luogo dell'aggressione è intervenuto anche il servizio veterinario dell'Asl, che avrebbe accertato la regolare identificazione dell'animale tramite microchip. Restano comunque in corso gli approfondimenti degli investigatori, che stanno verificando eventuali responsabilità legate alla custodia del cane.

