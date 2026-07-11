Isola d'Elba, "intervento d'urgenza" dell'Esercito: in spiaggia trovato un residuato bellico

Intervento d'urgenza in data odierna per gli artificieri dell'Esercito Italiano, attivati per la bonifica di un pericoloso residuato bellico rinvenuto sulla spiaggia di Nisporto, nel Comune di Rio (Isola d'Elba). L'operazione, disposta su responsabilità del Comando Forze Operative Nord (COMTER-Nord) di Padova, è stata coordinata dalla Prefettura di Livorno. Gli specialisti del 2° Reggimento Genio Pontieri hanno rimosso e neutralizzato una granata d'artiglieria da 75 mm di nazionalità italiana, risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

L'ordigno conteneva ben 370 grammi di TNT ad alto potenziale ed è stato individuato in un tratto di litorale già particolarmente affollato da numerosi turisti. Le delicate operazioni di messa in sicurezza si sono svolte velocemente e senza incidenti, riscuotendo il forte apprezzamento dei bagnanti presenti che hanno salutato la professionalità dei militari con un lungo applauso.

Le attività di bonifica occasionale del territorio da residuati bellici rientrano tra i compiti istituzionali che la legge assegna alla Difesa, per garantire la pubblica incolumità della cittadinanza e la sicurezza del territorio, senza sosta e anche nei giorni festivi.