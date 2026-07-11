Sigfrido Ranucci, rumors: l'esposto in Procura di FdI

Il caso che sta travolgendo Sigfrido Ranucci si allarga. Fratelli d'Italia, infatti, non si limita a chiedere l'indagine interna della Rai, che ha già deciso di sospendere in via cautelativa le repliche del programma. Infatti i vertici del partito guidato da Giorgia Meloni, secondo quanto riferisce Il Messaggero, stanno lavorando insieme al team legale a un esposto da presentare in Procura sul conduttore di Report. L'iniziativa, maturata ai vertici del partito, punta a portare all'attenzione dei magistrati alcuni elementi emersi nelle ultime settimane e considerati meritevoli di ulteriori approfondimenti. Secondo le indiscrezioni raccolte nell'area meloniana, l'esposto si concentrerebbe su due filoni distinti.

Report, Bellavia contro Ranucci: "Sono allibito. Ma so come funziona quel programma..." "Sorpreso? Allibito!". Giangaetano Bellavia è consulente di Report e con Sigfrido Ranucci intrattiene r...

Il primo riguarda i rapporti tra Ranucci e Valter Lavitola. Al centro dell'attenzione ci sono le dichiarazioni rese da Paolo Corsini, direttore degli Approfondimenti Rai, che aveva affermato: "So che chi aveva un problema con Report passava da Lavitola". Una frase che, secondo Fratelli d'Italia, richiederebbe verifiche per chiarire l'eventuale ruolo svolto dal faccendiere nei rapporti con la trasmissione di Rai 3. Il secondo fronte riguarda invece le attività imprenditoriali di Lavitola nel settore energetico, con particolare riferimento a progetti legati alle rinnovabili e all'eolico nell'area dell'Alto Lazio. L'attenzione si concentra sulle autorizzazioni che, secondo la ricostruzione riportata dal quotidiano romano, non sarebbero state concesse dalle amministrazioni riconducibili all'area di Fratelli d'Italia.

La decisione della Rai: sospese le repliche di "Report". Ranucci insorge: "Congetture assurde e vergognose" "In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfri...