Ranucci, l'uomo di Lavitola insieme ai bombaroli: la foto-choc

Nell’inchiesta sull’attentato a Sigfrido Ranucci emerge con forza un elemento chiave: la foto su TikTok che collega direttamente gli arrestati al collaboratore di Valter Lavitola. Il 22 luglio 2024, Antonio Passariello (uno dei tre uomini finiti in carcere) aveva pubblicato una fotografia nella quale compare insieme a Pellegrino D’Avino e a Gomes Clesio Tavares, il cittadino camerunense ritenuto il trait d’union tra Lavitola e il gruppo campano.
Tavares, ex guardia del corpo di Tony Colombo e Rita De Crescenzo, risulta essere molto legato a D’Avino: ne è il padrino di battesimo del figlio. Questa immagine, individuata dal Fatto Quotidiano tra i contenuti pubblici di Passariello, rafforza l’ipotesi investigativa di un rapporto preesistente tra gli esecutori materiali e Tavares, che secondo la Procura avrebbe fatto da intermediario per conto di Lavitola. Oltre alla foto, le indagini hanno trovato conferme anche dall’analisi del telefono di D’Avino e da alcune intercettazioni.
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Durante l’arresto, lo stesso D’Avino avrebbe chiesto al suocero di “avvisare Gomes” per far arrivare un messaggio a un’altra persona.Per il resto, la Procura stima che i quattro arrestati (tre in carcere e Marika De Filippis ai domiciliari) abbiano ricevuto complessivamente tra i 5.000 e i 10.000 euro per l’attentato del 16 ottobre 2025, tra contanti e viaggi pagati (tra cui uno in Sicilia). Lavitola resta indagato come possibile mandante. Gli inquirenti stanno analizzando i dispositivi sequestrati per ricostruire l’intera catena di comando e il movente dell’azione.