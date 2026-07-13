Ranucci, l'uomo di Lavitola insieme ai bombaroli: la foto-choc

Nell’inchiesta sull’attentato a Sigfrido Ranucci emerge con forza un elemento chiave: la foto su TikTok che collega direttamente gli arrestati al collaboratore di Valter Lavitola. Il 22 luglio 2024, Antonio Passariello (uno dei tre uomini finiti in carcere) aveva pubblicato una fotografia nella quale compare insieme a Pellegrino D’Avino e a Gomes Clesio Tavares, il cittadino camerunense ritenuto il trait d’union tra Lavitola e il gruppo campano.

Tavares, ex guardia del corpo di Tony Colombo e Rita De Crescenzo, risulta essere molto legato a D’Avino: ne è il padrino di battesimo del figlio. Questa immagine, individuata dal Fatto Quotidiano tra i contenuti pubblici di Passariello, rafforza l’ipotesi investigativa di un rapporto preesistente tra gli esecutori materiali e Tavares, che secondo la Procura avrebbe fatto da intermediario per conto di Lavitola. Oltre alla foto, le indagini hanno trovato conferme anche dall’analisi del telefono di D’Avino e da alcune intercettazioni.