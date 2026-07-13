Obbliga i figli a mangiare vegano: quanti anni di galera rischia il padre

Docce gelate, pasti saltati, silenzio assoluto a tavola e una dieta vegana imposta come un dogma. Non una scelta alimentare condivisa, ma, secondo la Procura di Roma, un sistema di sopraffazione che avrebbe trasformato la casa in un luogo di paura. Per questo il pubblico ministero Vittoria Bonfanti ha chiesto una condanna a cinque anni di reclusione per un padre accusato di avere maltrattato la moglie e i tre figli, imponendo un regime definito dagli inquirenti fatto di controlli ossessivi, punizioni e continue umiliazioni.



Secondo l'accusa, nessuno poteva sottrarsi alle regole. L'alimentazione doveva essere rigorosamente priva di prodotti di origine animale e l'uomo arrivava “a buttare il cibo già preparato”, pur di evitare qualsiasi trasgressione, anche da parte dei bambini. A tavola, inoltre, era vietato parlare. Chi infrangeva il divieto rischiava conseguenze pesanti. Il magistrato contesta all'imputato di avere tenuto “nei confronti dell'intero nucleo familiare un comportamento ossessivo e gravemente controllante e mortificante, facendo vivere tutti in un clima di terrore, nel continuo vano tentativo di evitare gli improvvisi scoppi di ira dell'uomo”. I figli, secondo la ricostruzione della Procura, sarebbero stati costretti a fare docce fredde, a saltare il pasto o a mangiare da soli in bagno. In alcune occasioni sarebbero stati lasciati fuori casa, nel patio, in mutande o in pigiama.