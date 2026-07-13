Jesolo, maranza sfascia un supermercato? Intervengono i clienti: finisce male

Scene di ordinaria follia in quel di Jesolo. Un maranza, molto probabilmente di origine nordafricana, ha tentato di sfasciare e rapinare un supermercato. Forse in preda all'alcol, il ragazzo ha distrutto alcuni scaffali all'interno del negozio. Ma la sua furia è durata ben poco. Il giovane è stato infatti bloccato dagli altri clienti e dal personale dello stesso supermercato, che sono riusciti a trattenerlo e a chiamare le forze dell'ordine. Dal canto suo, il maranza ha cercato in tutti i modi di sfuggire alla presa sferrando calci e pugni ai presenti. Ma ogni suo disperato tentativo è stato inutile. "Basta! Fermatelo, sta arrivando la polizia", si sente in un video pubblicato su Instagram dall'account social Welcome to Favelas.

Sotto al filmato pubblicato sui social, in tanti hanno lasciato commenti a sostegno dei clienti eroi: "Onore al ragazzo senza maglia", "SE VUOI STARE IN ITALIA O TI COMPORTI BENE O TORNI A CASA SEMPLICE NO?!", "e la sinistra che li difende pure…", "Remigrazione subito e basta buonismi", "Coprite la faccia del lavoratore perché altrimenti lo licenziano quel povero cristiano", "La polizia chiamata sempre all’ultimo", "Dove sono quelli che cantano bella ciao?", "Eh poverino sarà vittima della società", "Sempre loro", "I comunisti che lo difendono dove sono?", "Porello va compreso".