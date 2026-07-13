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Reggio Emilia, 13enne violentata 8 anni fa: lo stupratore in carcere a 87 anni

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lunedì 13 luglio 2026
Reggio Emilia, 13enne violentata 8 anni fa: lo stupratore in carcere a 87 anni

1' di lettura

Condannato per violenza sessuale aggravata, finisce nel carcere di Reggio Emilia a 87 anni. La vicenda giudiziaria riguarda uno stupro commesso nel settembre del 2018 nel Padovano ai danni di una ragazzina poco meno che 13enne all'epoca dei fatti. Il processo è durato anni. L'anziano era stato condannato in primo grado dal tribunale di Rovigo nell'ottobre del 2022; pena poi confermata dalla corte d'Appello di Venezia nel novembre 2025. Infine, la condanna è diventata definitiva nei giorni scorsi, quando la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla difesa.

L'uomo dovrà scontare una pena di sei anni, a cui si aggiungono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale per tutta la durata della detenzione. E poiché non sono emerse le condizioni per la sospensione della pena, a causa della natura ostativa del reato e dell’entità della condanna superiore ai 4 anni, l'autorità giudiziaria ne ha disposto l'immediata carcerazione. L'87enne, residente a Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, è stato prelevato dai carabinieri e portato direttamente nel penitenziario del capoluogo emiliano. Tuttavia, considerata l'età avanzata dell'uomo, non si esclude che possa presentare istanza per scontare la pena agli arresti domiciliari. L'ultima parola, però, spetterà al tribunale di sorveglianza.

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