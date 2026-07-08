Salerno, 3 norvegesi sbarcano dalla nave da crociera: stuprate da 3 tunisini

Nella notte dell’8 luglio, a Salerno, tre giovani norvegesi appena sbarcate da una nave da crociera sono state aggredite intorno alle 2 mentre tornavano a piedi verso il porto. Nella zona centralissima tra Piazza della Libertà e la Villa Comunale, tre uomini tunisini le hanno avvicinate. Uno di loro ha fatto pesanti avances a una delle ragazze, tentando di palpeggiarla. Quando un’amica è intervenuta per difenderla, ha ricevuto un pugno in faccia. Le urla hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno soccorso le giovani. La Polizia è intervenuta rapidamente, bloccando un 30enne tunisino mentre fuggiva con i complici. L’uomo è stato fermato con l’accusa di tentata violenza sessuale e aggressione.

La ragazza colpita è stata medicata dal 118. L’episodio non è isolato nella zona. Negli ultimi anni Salerno e la Costiera hanno registrato diversi casi simili che coinvolgono turiste. Nel luglio 2025, per esempio, una minorenne è stata molestata (palpeggiamenti e strusciamenti) proprio in Piazza della Libertà dopo un concerto, con l’arrestato di origini straniere.