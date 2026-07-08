Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Jannik Sinner
Mondiali 2026
Andrea Sempio

Salerno, 3 norvegesi sbarcano dalla nave da crociera: stuprate da 3 tunisini

mercoledì 8 luglio 2026
Salerno, 3 norvegesi sbarcano dalla nave da crociera: stuprate da 3 tunisini

1' di lettura

Nella notte dell’8 luglio, a Salerno, tre giovani norvegesi appena sbarcate da una nave da crociera sono state aggredite intorno alle 2 mentre tornavano a piedi verso il porto. Nella zona centralissima tra Piazza della Libertà e la Villa Comunale, tre uomini tunisini le hanno avvicinate. Uno di loro ha fatto pesanti avances a una delle ragazze, tentando di palpeggiarla. Quando un’amica è intervenuta per difenderla, ha ricevuto un pugno in faccia. Le urla hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno soccorso le giovani. La Polizia è intervenuta rapidamente, bloccando un 30enne tunisino mentre fuggiva con i complici. L’uomo è stato fermato con l’accusa di tentata violenza sessuale e aggressione.

La ragazza colpita è stata medicata dal 118. L’episodio non è isolato nella zona. Negli ultimi anni Salerno e la Costiera hanno registrato diversi casi simili che coinvolgono turiste. Nel luglio 2025, per esempio, una minorenne è stata molestata (palpeggiamenti e strusciamenti) proprio in Piazza della Libertà dopo un concerto, con l’arrestato di origini straniere.

Palermo, orrore dopo il concertone di Radio Italia: gambiano violenta una turista

Una trentenne agrigentina ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale la scorsa notte alla Cala a Pal...

Casi di tentata violenza sessuale si sono verificati anche sulle spiagge libere (come Mercatello) e in altre aree frequentate da turisti. La vicinanza al porto e alla movida estiva rende queste zone particolarmente esposte, con frequenti segnalazioni di molestie a donne sole o in piccoli gruppi. Le tre norvegesi sono rimaste molto scosse dall’accaduto.

Mantova, l'orrore: richiedente asilo massacra, rapina e stupra due donne

È accusato di due distinti episodi di violenza sessuale, rapina, lesioni personali aggravate e tentata estorsione...
tag
stupro
violenza sessuale

Un terremoto Svezia, la 16enne stuprata dal richiedente asilo: un terremoto, pugno durissimo contro gli stranieri violenti

Allarme violentatori Mantova, l'orrore: richiedente asilo massacra, rapina e stupra due donne

Il pesista azzurro Antonino Pizzolato, 2 volte bronzo alle Olimpiadi, condannato per violenza sessuale su una turista finlandese

ti potrebbero interessare

Open Arms, la sconcertante accusa al governo italiano: "Quanto ci costa di benzina"

Open Arms, la sconcertante accusa al governo italiano: "Quanto ci costa di benzina"

Ricina, la svolta è imminente: "Il segreto scoperto da Antonella"

Ricina, la svolta è imminente: "Il segreto scoperto da Antonella"

Roma, senza patente punta due poliziotti sull'A1 per ucciderli: ecco chi era alla guida

Roma, senza patente punta due poliziotti sull'A1 per ucciderli: ecco chi era alla guida

Ranucci, la telefonata che incastra Valter Lavitola? "Tutto dipende da lui"

Ranucci, la telefonata che incastra Valter Lavitola? "Tutto dipende da lui"