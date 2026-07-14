Report, Giulia Innocenzi dà i numeri: "Un grande risultato"

Sigfrido Ranucci dà i numeri. Di Report. Il giornalista, al centro della bufera per i rapporti con il faccendiere Valter Lavitola - sospettato di essere il mandante dell’attentato al conduttore - ha lanciato la sua campagna contro la sospensione delle repliche del programma decisa dalla Rai. Domenica sera sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata tra quelle selezionate dalla redazione per le repliche estive, ma la Rai ha bloccato tutto alla luce dell’indagine della procura di Roma.
A preoccupare è il rapporto di amicizia tra Ranucci e Lavitola, rivendicato da entrambi dopo che il nome dell’imprenditore è stato messo sotto la lente d’ingrandimento. Per questo, la redazione di Report ha deciso di appellarsi ai suoi telespettatori, chiedendo di connettersi su RaiPlay e vedere comunque la puntata in streaming, condividendo uno scatto sui social. «Grande risultato ha raccolto l’iniziativa di lanciare le repliche sui social, ne ha beneficiato RaiPlay, che come # è risultata per la prima volta nella sua storia prima nei Trending Topic dove è entrata anche #giulemanidareport», ha scritto Ranucci.
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A rilanciare sui sociali numeri dell’iniziativa è stata anche Giulia Innocenzi, giornalista e volto di Report. «#GiuLeManiDaReport, una risposta record da parte del pubblico. In oltre 50.000 rispondono all’appello di guardare Report su RaiPlay! Un dato 10 volte superiore alla media delle visualizzazioni giornaliere su RaiPlay degli ultimi giorni. Report è patrimonio di tutti, grazie», ha scritto nel post a cui ha allegato le foto degli spettatori che si sono scattati una foto con la tv.
In una nota, la redazione del programma di Rai 3 ha sottolineato che «in migliaia hanno pubblicato la loro foto davanti allo schermo per dire no al bavaglio. In trent’anni di storia Report, nonostante le tante pressioni, è potuto andare avanti a fare inchieste in maniera indipendente e libera proprio grazie al sostegno del pubblico che anche ieri ha dimostrato il suo attaccamento alla trasmissione d’inchiesta, che è patrimonio di tutti».
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Non sono mancati i politici che su X hanno deciso di unirsi alla protesta, dal deputato grillino Agostino Santillo all’ex dem - oggi membro del nuovo partito di centro fondato dall’assessore romano Alessandro Onorato, Progetto Civico - Antonio Ferrante. Un piccolo sussulto a sinistra in difesa di Sigfrido e la sua trasmissione. Ma Ranucci non si è voluto fermare ai numeri di Report. Ha voluto mettere l’accento anche sulle sue interazioni social: «Oltre 2,6 milioni di follower, solo su Facebook ha visto il post sulla sospensione delle repliche, di cui 1,6 milioni si tratta di follower non abituali. Ma il dato incredibile è che oltre il 37% sono giovani dai 18 ai 35 anni. Mentre il post sulla denuncia di Fdi contro di me ha raccolto 1,4 milioni di visualizzazioni, con oltre il 30% sotto i 30 anni». Una sorta di rivincita personale. Per tentare di dimostrare di avere ancora il pubblico dalla sua parte. Certo, che poi tra i commenti ci siano diverse critiche è un’altra storia...