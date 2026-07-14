Report, Giulia Innocenzi dà i numeri: "Un grande risultato"

A preoccupare è il rapporto di amicizia tra Ranucci e Lavitola, rivendicato da entrambi dopo che il nome dell’imprenditore è stato messo sotto la lente d’ingrandimento. Per questo, la redazione di Report ha deciso di appellarsi ai suoi telespettatori, chiedendo di connettersi su RaiPlay e vedere comunque la puntata in streaming, condividendo uno scatto sui social. « Grande risultato ha raccolto l’iniziativa di lanciare le repliche sui social, ne ha beneficiato RaiPlay, che come # è risultata per la prima volta nella sua storia prima nei Trending Topic dove è entrata anche #giulemanidareport», ha scritto Ranucci.

Sigfrido Ranucci dà i numeri. Di Report. Il giornalista, al centro della bufera per i rapporti con il faccendiere Valter Lavitola - sospettato di essere il mandante dell’attentato al conduttore - ha lanciato la sua campagna contro la sospensione delle repliche del programma decisa dalla Rai. Domenica sera sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata tra quelle selezionate dalla redazione per le repliche estive, ma la Rai ha bloccato tutto alla luce dell’indagine della procura di Roma.

A rilanciare sui sociali numeri dell’iniziativa è stata anche Giulia Innocenzi, giornalista e volto di Report. «#GiuLeManiDaReport, una risposta record da parte del pubblico. In oltre 50.000 rispondono all’appello di guardare Report su RaiPlay! Un dato 10 volte superiore alla media delle visualizzazioni giornaliere su RaiPlay degli ultimi giorni. Report è patrimonio di tutti, grazie», ha scritto nel post a cui ha allegato le foto degli spettatori che si sono scattati una foto con la tv.

In una nota, la redazione del programma di Rai 3 ha sottolineato che «in migliaia hanno pubblicato la loro foto davanti allo schermo per dire no al bavaglio. In trent’anni di storia Report, nonostante le tante pressioni, è potuto andare avanti a fare inchieste in maniera indipendente e libera proprio grazie al sostegno del pubblico che anche ieri ha dimostrato il suo attaccamento alla trasmissione d’inchiesta, che è patrimonio di tutti».