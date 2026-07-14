L'Erbavoglio che sa curare: dalla passione artigiana alla conquista del mondo

Che quella di fare qualcosa per aiutare il prossimo fosse una sorta di vocazione, Tiziana Lugli lo aveva dimostrato ancora prima di diventare imprenditrice. Avrebbe voluto fare medicina, ma la vita la portò a dedicarsi alla cura dei bambini diventando infermiera pediatrica. Di fronte alla difficoltà di convivere ogni giorno con tanta sofferenza, capì però che avrebbe dovuto trovare un’altra strada. Senza rinunciare all’idea di prendersi cura delle persone. La risposta arrivò quasi per caso, davanti al banco di un anziano venditore di erbe incontrato durante una fiera a Como. «Rimasi folgorata da quella figura», racconta. «Mi affascinava l’idea di studiare le piante e utilizzare le loro proprietà per offrire risposte concrete alle persone. In quel momento decisi che sarebbe diventato il mio lavoro».

Da quell’intuizione nacque nel 1976 Erbavoglio, marchio bresciano che oggi festeggia cinquant’anni di attività. Un’avventura partita da un piccolo negozio in corso Cavour, quando parole oggi comunissime come superfood, biologico e fitoterapia erano quasi sconosciute, e diventata un’azienda con 335 referenze tra integratori, cosmetici naturali e prodotti erboristici, una rete di circa 400 rivenditori e una presenza anche all’estero. «Quando ho iniziato il valore dei principi attivi delle piante era poco considerato», spiega Lugli. «Sono partita studiando, ma soprattutto ascoltando le persone. Sono sempre stati i loro bisogni a indicarmi la strada». È così che Erbavoglio ha spesso anticipato tendenze poi diventate fenomeni di mercato. Il primo grande successo fu la tisana “Sgonfia la pancia”, lanciata quando quella formula non era ancora entrata nel linguaggio del benessere.