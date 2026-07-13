Ranucci, il factotum Tavares al Tg1: "Non torno dal Camerun, cosa mi ha detto Lavitola"

"Avevo già pure preso il biglietto, dovevo tornare giovedì però ho parlato con il legale locale. Mi ha detto 'visto come stanno le cose forse loro non ti lasciano ritornare qui in Camerun' e io adesso sto facendo un lavoro che non mi posso fermare". Gomes Clesio Tavares, factotutm e socio di Valter Lavitola, parla al telefono in esclusiva al Tg1 nel servizio andato in onda nel tg delle 20.

Alla domanda su quanto tempo non si sente con Lavitola, Tavares risponde: "Mi ha scritto che c'è stata la polizia, i carabinieri ed che è meglio che non ci sentiamo più". In merito alla foto, pubblicata dal Fatto Quotidiano che lo ritrae con due dei presunti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci arrestati a fine giugno, Antonio Passariello e Pellegrino D'Avino, Tavares conferma: "Ma io li conosco. Sì, io ho fatto sicurezza con Pellegrino molti anni. Ognuno ha la sua vita, quando mi serviva personale per la sicurezza li chiamavo perché ci conoscevamo".