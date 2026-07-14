Castel Volturno, schiaffi a caso contro una donna: africano arrestato (e subito rilasciato)

Ennesimo episodio di ordinaria violenza nel nostro Paese. Questa volta il teatro dell'aggressione è stato uno stabilimento balneare di Castel Volturno, in località Pinetamare. Ed è stato documentato con estrema chiarezza. L'episodio risale alla scorsa settimana, quando un cittadino nordafricano ha dato in escandescenza. E si è scagliato contro una cliente, visibilmente spaventata e del tutto incolpevole. Nella clip diventata virale sui social, si vede perfettamente lo straniero tirare uno schiaffo alla donna. Al suo fianco c'erano altre due persone, tra cui quella che sembra essere una bambina.

Il giorno successivo all'aggressione, lo stesso africano ha colpito anche il gestore della struttura turistica. Poco dopo le forze dell'ordine sono riuscite a individuare il soggetto e ha denunciarlo. L'uomo è stato ritenuto non idoneo sia a un trattamento sanitario obbligatorio (TSO) sia alla detenzione in carcere. Quindi è stato subito rilasciato anche se manifesta un evidente instabilità psichica che lo rende estremamente pericoloso per la pubblica incolumità e per se stesso.