Vivere Como e le sue bellezze tra il suo lago e il centro storico

A Como, dicembre inizia all’insegna dello sport e della bellezza naturale: il 7 dicembre, infatti, la città ospiterà la Como Lake Half Marathon, ultima tappa del percorso “Il cuore dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano- Cortina 2026” promosso da Regione Lombardia per celebrare la passione sportiva e il legame con il territorio. La manifestazione non è solo una gara per corridori professionisti e amatoriali, ma un’occasione unica per scoprire la città e i suoi scorci più suggestivi correndo lungo le rive del lago e tra le stradine del centro storico. Partecipare significa respirare la storia e l’arte che permeano ogni angolo di Como, mentre lo sguardo si perde tra le montagne che incorniciano le acque del lago, creando un panorama davvero unico.

Il centro storico di Como è un concentrato di fascino e storia: passeggiare tra le sue piazze, i portici e le viuzze acciottolate significa respirare secoli di cultura e architettura. Dal maestoso Duomo, esempio di armoniosa fusione tra gotico e rinascimento, alle piazze vivaci come Piazza San Fedele, ogni angolo racconta una storia. Il Teatro Sociale, con la sua elegante facciata neoclassica, e le chiese minori disseminate tra vicoli e cortili offrono scorci preziosi per gli amanti dell’arte. L’atmosfera del centro si arricchisce ancora di più nel periodo natalizio, quando mercatini, luminarie e eventi culturali animano le serate, rendendo ogni passeggiata un’esperienza da vivere lentamente, tra arte, shopping e relax. Non si può parlare di Como senza menzionare il suo lago, celebre in tutto il mondo per la sua bellezza senza tempo. Il Lago di Como, con le sue acque cristalline e i paesaggi incantevoli, è punteggiato da borghi pittoreschi e ville storiche immerse in giardini rigogliosi.