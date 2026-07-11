Milano, ragazza sfregiata in metro: la vergogna dell'algerino, "sono io la vittima"

Il giudice per le indagini preliminari Cristian Mariani ha convalidato l'arresto eseguito dalla Polizia locale e disposto la custodia cautelare in carcere. Per il giovane algerino l'accusa è di sfregio permanente al viso, con l'aggravante dei futili motivi. Nel provvedimento il gip sottolinea inoltre la sua elevata pericolosità sociale , evidenziando come l'aggressione sia stata compiuta poche ore dopo un precedente arresto e come l'uomo abbia mostrato una totale assenza di autocontrollo nei confronti di una donna indifesa.

"Che cos'hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano". É quanto avrebbe gridato un 27enne di origin...

L'episodio è avvenuto alla fermata Duomo della metropolitana meneghina. Oltre all'accusa principale, Saidi deve rispondere anche di resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Ma durante l'interrogatorio di convalida nel carcere di San Vittore, secondo quanto emerso, il ventisettenne avrebbe tenuto un atteggiamento ostile e particolarmente aggressivo. Ha raccontato di essere arrivato in Italia dalla Francia circa un mese fa e di aver lavorato come idraulico insieme a un connazionale. Avrebbe inoltre chiesto di essere rimpatriato in Algeria.

Ma la parte più sconcertante del suo racconto è quella che riguarda la ricostruzione dell'aggressione. Saidi ha infatti sostenuto di essere lui la vittima, affermando che la ragazza lo avrebbe guardato in modo provocatorio e insultato. Ha inoltre negato di aver pronunciato riferimenti alla propria religione, circostanza che, peraltro, non risulterebbe dagli atti dell'inchiesta.