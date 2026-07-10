Genova, l'autista del bus lo sveglia? Lo straniero lo massacra di botte

Un autista dell'Amt è stato preso a cazzotti la notte di giovedì 9 luglio a bordo del bus che aveva riportato in rimessa da un passeggero danese che, ubriaco, si era addormentato. L'autista aveva richiesto il supporto del personale di guardia per far scendere dal mezzo il passeggero che, una volta svegliato, ha reagito colpendo ripetutamente il dipendente Amt con alcuni pugni alla testa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale medico-sanitario inviato del 118.

L'autista è stato soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi. "La gravità e l'intollerabilità dell'episodio - si legge nella nota delle segreterie rsa, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal - giunge al culmine di un'escalation di problematiche che mettono le lavoratrici e i lavoratori front line di Amt da mesi al centro di aggressioni verbali e fisiche unite alle conflittualità con le quali si trovano ad aver a che fare tutti gli autisti non solo quelli impegnati sulle linee serali sulle quali nel fine settimana l'affollamento portato dalla movida aggrava le criticità - prosegue la nota -. Chiediamo maggiori controlli e tutele per i lavoratori del Tpl genovese, che quotidianamente svolgono servizio per la comunità e per tutti i normali fruitori del servizio di Tpl". I sindacati di categoria hanno proclamato sciopero dalle 22 di oggi fino a fine servizio.