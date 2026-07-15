Mario Roggero, la condanna è definitiva: 14 anni e 9 mesi per aver ucciso i banditi in fuga

La condanna è definitiva. Ed è una stangata clamorosa: 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo. Condannato per aver ucciso due rapinatori, il 58enne Giuseppe Mazzarino e il 44enne Andrea Spinelli, e ferito un terzo uomo, l'autista della banda Alessandro Modica, dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Questa la decisione dei giudici della prima sezione penale di Cassazione. Il verdetto ora è definitivo. Mario Roggero "si costituirà già oggi, non attenderà". A dirlo sono gli avvocati del gioielliere Stefano Marcolini e Sergio Rovani all'uscita dalla Corte di Cassazione dopo la lettura della sentenza che ha rigettato il ricorso. Su dove andrà, i legali non si espongono: "Deve essere una sua decisione" comunicarlo anche "alla stampa". La Procura generale di Cassazione in mattinata aveva chiesto la conferma della condanna 14 anni e 9 mesi per Roggero. La rapina e la successiva uccisione dei due banditi, che rapinarono la sua gioielleria, risale al 28 aprile 2021. "Mi sto preparando per andare in carcere - aveva scandito Roggero in attesa prima della sentenza -. Ho portato la bicicletta a riparare ad Alba, sono passato in banca a sistemare le cose ancora in sospeso e ho deciso di passare l’ultimo giorno da uomo libero con la mia famiglia. Ho ancora tante cose da fare, il tempo stringe. Ma prima faccio l’ultimo pranzo con mia moglie Mariangela a base di sushi". E non sbagliava: ultimo pranzo. Ora si spalancano le porte del carcere.

Roggero condannato, dunque, in via definitiva per aver sparato a due banditi in fuga, uccidendoli. Banditi che poco prima avevano svaligiato il suo negozio. Per gli inquirenti si è trattato di un duplice omicidio e di tentato omicidio, capo d'accusa che si riferisce al terzo ladro ferito nella sparatoria. "Altro che omicidio. Mi sono difeso, avevo paura che tonassero indietro", la sua posizione. "Mario Roggero non sparò per legittima difesa ma la sua fu un’illegittima vendetta", la tesi del pm Davide Greco.

Mario Roggero condannato: il gioielliere uccise due rapinatori, sentenza durissima È stata confermata in appello la condanna di primo grado pronunciata nei confronti di Mario Roggero, il gioiellie...