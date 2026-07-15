Valditara, studenti puniti per "Italia agli italiani"? "Frase condivisibile", prof rossi nel mirino

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è intervenuto con decisione sul caso del Liceo Monti di Cesena, dove due studenti sono stati sanzionati dal Consiglio di classe dopo aver esposto uno striscione con la scritta "L’Italia agli italiani". Valditara ha disposto un’ispezione attraverso l’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna per verificare se la punizione sia stata motivata da una violazione disciplinare oppure dal contenuto politico del messaggio."

"L’Italia agli italiani” non è una frase censurabile, ma un’affermazione condivisibile perché comprende tutti i cittadini del nostro Paese", ha dichiarato il ministro, sottolineando che si tratta di una frase "più volte ripetuta dai movimenti politici che costituiscono l’attuale Governo". L’ispezione dovrà accertare se l’elaborato assegnato agli studenti sul tema delle leggi razziali e del saggio “Gli africani siamo noi” sia legato esclusivamente alla violazione del regolamento scolastico o se sia stato influenzato dallo striscione esposto."