Mario Roggero condannato: il gioielliere uccise due rapinatori, sentenza durissima

di
mercoledì 3 dicembre 2025
È stata confermata in appello la condanna di primo grado pronunciata nei confronti di Mario Roggero, il gioielliere che il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour (Cuneo) uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. La condanna è a 14 anni e 10 mesi di carcere, in primo grado ad Asti era stata inflitta una pena di 17 anni. "Aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza, poi vedremo cosa succederà in Cassazione": il gioielliere piemontese ha parlato ai cronisti dopo la condanna per il duplice omicidio di due rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria a Grinzane Cavour (Cuneo).

In primo grado, ad Asti, la pena era stata di 17 anni. "Non hanno avuto coraggio - ha spiegato Roggero parlando dei giudici -. È stata legittima difesa, se il rapinatore non avesse alzato l'arma non avrei sparato. Le vere vittime siamo noi, nessuno dei familiari ha chiesto scusa per avere un figlio degenere".

All'udienza di oggi - mercoledì 3 dicembre - a Torino, Roggero aveva convocato amici e sostenitori. "L'affetto in cui speravo è arrivato, ho visto miei ex compagni di scuola che non mi aspettavo di vedere, tanti lavoratori tosti sono venuti perdendo un giorno di lavoro, mi ha fatto piacere". 

tag
mario roggero
grinzane cavour

Prego? Stacchio insulta la Ascani: "Quella...", non se ne accorge nessuno

