Juventus, i tifosi a Spalletti: "Finché sei in tempo scappa"

La stagione della Juventus rischia di iniziare com'era terminata lo scorso anno. La squadra agli ordini di Luciano Spalletti non è ancora riuscita a sbloccare il mercato. Il tecnico di Certaldo aveva chiesto alla dirigenza bianconera, che nel frattempo ha visto il cambio Comolli-Carnevali, un portiere e un nuovo centravanti in vista del raduno alla Continassa che è iniziato lo scorso lunedì 13 luglio. Ma, per il momento, non è ancora arrivato nessuno. Gli obiettivi della vecchia Signora restano ancora il Dibu Martinez e Kolo Muani. E in entrambi i casi l'offerta presentata dalla Juventus non ha convinto Aston Villa e Paris Saint Germain. Insomma, la Juve è ancora in alto mare.

Intanto a Torino si sono riviste delle vecchie conoscenze. A cominciare da Arthur Melo, Daniele Rugani e Milik, fuori dal progetto bianconero. E poi c'è il solito Douglas Luiz. Nel suo caso, Luciano Spalletti potrebbe provarlo da regista, viste le difficoltà a intervenire sul mercato in quel ruolo. Ma sarebbe una soluzione estrema, che però non convince nessuno. Tifosi compresi.