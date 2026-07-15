Aria condizionata in auto, 5 errori da non fare: chi rischia una multa da 444 euro

Con l'arrivo del caldo è fondamentale usare correttamente il climatizzatore dell'auto per garantirne efficienza, comfort e durata. Gli esperti consigliano di seguire cinque semplici regole per evitare gli errori più comuni:
- Non accendere subito il climatizzatore alla massima potenza in un'auto surriscaldata: è preferibile aprire porte e finestrini per far uscire l'aria calda e poi avviare l'impianto, mantenendo una temperatura di circa 5 gradi inferiore a quella esterna.
- Il ricircolo dell'aria è da utilizzare solo nei primi minuti o in caso di forte inquinamento, per evitare accumuli di umidità e CO₂ nell'abitacolo.
- Non bisogna rinunciare al climatizzatore anche quando fuori non fa molto caldo, perché aiuta a ridurre l'umidità e a prevenire l'appannamento dei vetri
- È bene regolare correttamente le bocchette dell'aria, lasciandole aperte e orientate verso l'alto, impostando una temperatura compresa tra 23 e 25 °C anziché al minimo. La quinta regola riguarda la manutenzione: il filtro dell'abitacolo va sostituito regolarmente (ogni 15-20 mila chilometri o una volta l'anno) e bisogna prestare attenzione a rumori, cattivi odori o una ridotta capacità di raffreddamento, segnali che possono indicare problemi all'impianto.
- Non bisogna lasciare acceso il climatizzatore quando l'auto è ferma. Il Codice della Strada, infatti, vieta tale comportamento: chi tiene il motore acceso durante la sosta al solo scopo di far funzionare l'aria condizionata può essere punito con una multa che va da 223 a 444 euro. L'obiettivo è quello di ridurre l'inquinamento e il consumo inutile di carburante.
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In merito all'ultimo punto, è importante fare una distinzione tra sosta, fermata e arresto. La multa può essere applicata solo durante la sosta, cioè quando il veicolo rimane fermo per un certo periodo, ad esempio parcheggiato in attesa di qualcuno. Al contrario, durante la fermata, che è una breve interruzione della marcia per far salire o scendere passeggeri, non è prevista alcuna sanzione. Lo stesso vale per l'arresto del veicolo dovuto al traffico, a un semaforo rosso o a un passaggio a livello: in questi casi è consentito mantenere acceso il motore e il climatizzatore. La norma non riguarda le auto completamente elettriche, poiché il loro impianto di climatizzazione funziona grazie all'energia della batteria e non richiede un motore a combustione acceso, evitando così emissioni di gas di scarico durante la sosta.