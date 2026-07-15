Aria condizionata in auto, 5 errori da non fare: chi rischia una multa da 444 euro

In merito all'ultimo punto, è importante fare una distinzione tra sosta, fermata e arresto. La multa può essere applicata solo durante la sosta, cioè quando il veicolo rimane fermo per un certo periodo, ad esempio parcheggiato in attesa di qualcuno. Al contrario, durante la fermata, che è una breve interruzione della marcia per far salire o scendere passeggeri, non è prevista alcuna sanzione. Lo stesso vale per l'arresto del veicolo dovuto al traffico, a un semaforo rosso o a un passaggio a livello: in questi casi è consentito mantenere acceso il motore e il climatizzatore. La norma non riguarda le auto completamente elettriche, poiché il loro impianto di climatizzazione funziona grazie all'energia della batteria e non richiede un motore a combustione acceso, evitando così emissioni di gas di scarico durante la sosta.