Spotorno, 15enne muore folgorato al luna park. Impianto sotto sequestro

Un giovane di 15 anni ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato in una giostra al luna park di Spotorno. La tragedia si è consumata nella serata di ieri, 16 luglio, intorno alle 23. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava giocando con un punchingball quando è stato colpito da una scossa elettrica. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate.

Sul posto sono intervenuti il 118 e la Croce Bianca di Spotorno che, dopo un tentativo di rianimazione per circa tre ore, senza che il 15enne si riprendesse, lo ha accompagnato all'ospedale San Paolo di Savona, dove è morto questa mattina. La polizia locale ha sequestrato l'impianto e il sindaco Mattia Fiorini ha chiuso il Luna Park con un'ordinanza. "Per la sicurezza di tutti, gli accertamenti sono in corso", ha detto. La vittima, originaria di Bollate, era in vacanza in Liguria con un amico e i genitori dell'amico.

"Siamo rammaricati, esprimiamo cordoglio alla famiglia, sono cose che non devono succedere", ha affermato ancora il sindaco di Spotorno. Si tratta di una forma particolare, perché il bersaglio si trova a terra e si colpisce con i piedi anziché con le mani, come avviene nei normali punchingball. Sicuramente - ha concluso - ci sarà stato un problema con l'alimentazione elettrica, ma potrebbe avere influito il temporale di un'ora prima della tragedia".