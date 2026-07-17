Mario Roggero, gira una brutta voce dal carcere: "Ha pianto, è provato"

Il gioielliere 72enne Mario Roggero, da poche ore detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna di quasi 15 anni, si trova in una sezione della struttura che viene definita 'a regime ordinario'. "È molto provato. Dopo essere entrato ha pianto", hanno spiegato alcune fonti.
"Non sono mai andato in carcere e fare l'esperienza a 72 anni credo che sia una cosa estremamente difficile. Stasera vedrò come sarà", aveva detto all'ingresso nel carcere di Bollate. La casa di reclusione milanese è stata scelta per costituirsi perché "mi è stato consigliato: è probabilmente la scelta migliore, è un buon carcere. Mi hanno detto che si sta bene e che ci sono molte attività da poter fare. Io oltre tutto devo ancora imparare l'inglese, mi sono sempre ripromesso di farlo", ha confidato Roggero ai tanti cronisti che lo attendevano fuori dai cancelli.
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Lì il gioielliere ha trovato anche dei sostenitori che gli hanno gridato: "Ciao Mario, bravo". A Bollate il 72enne è arrivato in auto, accompagnato dalla moglie e dalla figlia Laura, quella che era insieme ai genitori all'interno della gioielleria il giorno della rapina, il 28 aprile 2021. È alla famiglia che Roggero ha rivolto, senza nascondere la commozione, l'ultimo "caro saluto" prima di varcare i cancelli della casa di reclusione.