Libero logo
Legge Elettorale
Scandalo Conte-Covid
Mondiali 2026
Sigfrido Ranucci

Mario Roggero, gira una brutta voce dal carcere: "Ha pianto, è provato"

di
Libero logo
venerdì 17 luglio 2026
Mario Roggero, gira una brutta voce dal carcere: "Ha pianto, è provato"

1' di lettura

Il gioielliere 72enne Mario Roggero, da poche ore detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna di quasi 15 anni, si trova in una sezione della struttura che viene definita 'a regime ordinario'. "È molto provato. Dopo essere entrato ha pianto", hanno spiegato alcune fonti.

"Non sono mai andato in carcere e fare l'esperienza a 72 anni credo che sia una cosa estremamente difficile. Stasera vedrò come sarà", aveva detto all'ingresso nel carcere di Bollate. La casa di reclusione milanese è stata scelta per costituirsi perché "mi è stato consigliato: è probabilmente la scelta migliore, è un buon carcere. Mi hanno detto che si sta bene e che ci sono molte attività da poter fare. Io oltre tutto devo ancora imparare l'inglese, mi sono sempre ripromesso di farlo", ha confidato Roggero ai tanti cronisti che lo attendevano fuori dai cancelli.

Roggero, Anm a gamba tesa: "No alla vendetta privata, le parole di Crosetto odiose"

Anche l'Associazione nazionale magistrati entra in campo per commentare la vicenda di Mario Roggero, e lo fa con pig...

Lì il gioielliere ha trovato anche dei sostenitori che gli hanno gridato: "Ciao Mario, bravo". A Bollate il 72enne è arrivato in auto, accompagnato dalla moglie e dalla figlia Laura, quella che era insieme ai genitori all'interno della gioielleria il giorno della rapina, il 28 aprile 2021. È alla famiglia che Roggero ha rivolto, senza nascondere la commozione, l'ultimo "caro saluto" prima di varcare i cancelli della casa di reclusione. 

Mario Roggero, Giuseppe Cruciani senza pietà: "Ecco cosa dico a Ilaria Salis"

Le parole di Ilaria Salis nei confronti di Mario Roggero hanno fatto scalpore. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Si...
tag
mario roggero

Dito puntato Mario Roggero, Giuseppe Cruciani senza pietà: "Ecco cosa dico a Ilaria Salis"

L'uscita di Tango Roggero, Anm a gamba tesa: "No alla vendetta privata, le parole di Crosetto odiose"

Dopo la condanna Mario Roggero entra in carcere, le ultime parole prima di entrare: "Spero nella grazia, Mattarella si metta una mano sulla coscienza"

ti potrebbero interessare

Pavia, 17enne arrestata per terrorismo islamico: cintura esplosiva, "pronta al martirio"

Pavia, 17enne arrestata per terrorismo islamico: cintura esplosiva, "pronta al martirio"

Mario Roggero entra in carcere, le ultime parole prima di entrare: "Spero nella grazia, Mattarella si metta una mano sulla coscienza"

Mario Roggero entra in carcere, le ultime parole prima di entrare: "Spero nella grazia, Mattarella si metta una mano sulla coscienza"

Redazione
Mario Roggero, Roberto Vannacci umilia Avs e Ilaria Salis: "Lo escludo"

Mario Roggero, Roberto Vannacci umilia Avs e Ilaria Salis: "Lo escludo"

Redazione
Cagliari, arrestato algerino per stupro su una 13enne: il giudice lo scarcera

Cagliari, arrestato algerino per stupro su una 13enne: il giudice lo scarcera

Redazione