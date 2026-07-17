Mario Roggero, Roberto Vannacci umilia Avs e Ilaria Salis: "Lo escludo"

Il generale Roberto Vannacci è intervenuto sul caso di Mario Roggero. E ne ha approfittato per lanciare una stoccata velenosa ad Avs e, di conseguenza, a Ilaria Salis. "Cercheremo di supportare Mario Roggero con tutti i modi possibili ma non ritengo che la candidatura in Futuro Nazionale sia uno di questi, lasciamo alla sinistra queste pratiche visto che ha già sottratto a un tribunale chi ha commesso reati", ha detto il leader di Futuro Nazionale interpellato dall'Ansa sul sostegno al gioielliere condannato per l'uccisione di due rapinatori e per averne ferito un altro.

E sempre sul caso che ha coinvolto l'ex gioielliere, Vannacci ha specificato: "Noi sosteniamo la richiesta di un atto di clemenza nei suoi confronti, il differimento della carcerazione e chiediamo che venga esaminata prima possibile la nostra proposta che esclude il risarcimento per chi delinque, in caso di danni subiti durante il reato - ha aggiunto -, chiedendo che possa avere effetto retroattivo".