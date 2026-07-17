Mario Roggero, Giuseppe Cruciani senza pietà: "Ecco cosa dico a Ilaria Salis"

Le parole di Ilaria Salis nei confronti di Mario Roggero hanno fatto scalpore. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra ha postato un lungo messaggio sui social per attaccare il gioielliere e chi lo difende. "Quando si tratta di persone straniere, razzializzate o semplicemente povere e marginalizzate, ma anche di attivisti o dissidenti, l’estrema destra invoca il carcere duro e chiede di buttare via la chiave senza neanche attendere il giudizio finale - il suo tweet su X -. Quando invece si tratta di un uomo italiano, bianco e di classe media, come ad esempio Mario Roggero, l'orefice condannato in via definitiva per aver ucciso due persone dopo aver subito una rapina, gli stessi gridano allo scandalo e parlano di ingiustizia. Io non auguro mai il carcere a nessuno e, sinceramente, vorrei che anche il sig. Roggero potesse prendere consapevolezza dell’inaudita gravità del crimine compiuto e intraprendere un percorso di riabilitazione e reinserimento invece di essere lasciato a marcire in galera fino alla fine dei suoi giorni".

E ancora: "Ma questi doppi standard, e il modo in cui se ne sta parlando in questi giorni, sono indecenti e pericolosi. La legittima difesa esiste già. Non serve una legge che autorizzi le esecuzioni. Quello che serve realmente è difendere lo stato di diritto da chi – come Meloni, Salvini, Vannacci, Cruciani & co. – vorrebbe una giustizia con due pesi e due misure: severissima con i nemici, indulgente con gli amici. La tipica giustizia dei fascisti".