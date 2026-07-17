Jannik Sinner, Alexander Bublik vuota il sacco: "Noi tennisti ci siamo arresi"

Jannik Sinner continua a dominare sul campo, aspettando il tanto atteso ritorno di Carlos Alcaraz. I due, rispettivamente numero 1 e numero 3 del mondo, si stanno pian piano spartendo i trofei dei grandi Slam. Con l'unica eccezione di Alexander Zverev, che si è trovato di fronte alla possibilità di portarsi a casa il Roland Garros. E non se l'è lasciata scappare. E gli altri tennisti? L'umore è sotto terra, come ha spiegato Alexander Bublik in una recente intervista all'edizione tedesca di Tennis Magazine.
"Ad Halle, nel 2025, ho battuto Jannik con molta fortuna e lo dico sul serio - le parole del tennista kazako -. Nei tornei dello Slam, dove lui e Carlos sono perfettamente preparati, non hai praticamente alcuna possibilità. Ho la sensazione che gli altri giocatori si siano arresi, me compreso. Di conseguenza, gli obiettivi cambiano".
Jannik Sinner, la rivelazione di Pat Cash: "Nuovo servizio, dietro ci sono io""Se non avesse corretto il servizio avrebbe fatto molta più fatica". Pat Cash è convinto che uno...
"Ne parlavo di recente con il mio allenatore - ha sottolineato ancora Bublik sulla possibilità di conquistare un successo a livello Major -. Una vittoria in un torneo del Grande Slam è quasi fuori portata quando entrambi sono in forma. Il mio obiettivo, quindi, è raggiungere i quarti di finale o magari la semifinale: a quel punto torni a casa soddisfatto".