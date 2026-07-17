Jannik Sinner, Alexander Bublik vuota il sacco: "Noi tennisti ci siamo arresi"

Jannik Sinner continua a dominare sul campo, aspettando il tanto atteso ritorno di Carlos Alcaraz. I due, rispettivamente numero 1 e numero 3 del mondo, si stanno pian piano spartendo i trofei dei grandi Slam. Con l'unica eccezione di Alexander Zverev, che si è trovato di fronte alla possibilità di portarsi a casa il Roland Garros. E non se l'è lasciata scappare. E gli altri tennisti? L'umore è sotto terra, come ha spiegato Alexander Bublik in una recente intervista all'edizione tedesca di Tennis Magazine.

"Ad Halle, nel 2025, ho battuto Jannik con molta fortuna e lo dico sul serio - le parole del tennista kazako -. Nei tornei dello Slam, dove lui e Carlos sono perfettamente preparati, non hai praticamente alcuna possibilità. Ho la sensazione che gli altri giocatori si siano arresi, me compreso. Di conseguenza, gli obiettivi cambiano".