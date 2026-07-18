Meteo, crollo di 5 gradi delle temperature: ecco quando arriva il ribaltone

Dopo trenta giorni di bollettini da bollino rosso, notti insonni e temperature eccezionali, la lunga ondata di caldo africano che ha colpito l’Italia sta per terminare. Secondo le previsioni de ilMeteo.it, la prossima settimana porterà un calo termico di almeno 5 gradi su tutta la Penisola, dal Nord al Sud.Il cambiamento sarà determinato da uno scontro tra l’anticiclone africano e una saccatura artica carica di aria fresca norvegese. Come spiega il meteorologo Lorenzo Tedici, responsabile media de ilMeteo.it: “Il cambio termico è ormai una certezza. Ma un contrasto frontale tra masse d’aria così diverse porta inevitabilmente con sé anche un prezzo da pagare, sotto forma di forti temporali”.Il weekend di transizione sarà ancora caldo intenso su gran parte del Paese, con le uniche eccezioni di alcuni rovesci al Nord.Il calendario del refrigerio:

Domenica e lunedì: prima calo al Nord, con aria fresca che si addosserà alle Alpi. Da lunedì pomeriggio attesi i primi rovesci sul Nord-Est e un calo di 4-5 gradi.

Martedì: instabilità si sposta al Centro, con forti acquazzoni su Toscana e Marche (massime in calo di circa 4 gradi).

Mercoledì 22: toccherà al Sud, con un calo tra i 5 e i 6 gradi. Particolarmente significativo il caso della Sardegna interna, che passerà da 45°C a 34°C in una settimana.

Sabato 18 e domenica 19 il caldo resterà ancora protagonista, con punte fino a 45°C in Sicilia e Sardegna. Da lunedì 20 il Nord inizierà a respirare, mentre Centro e Sud dovranno attendere qualche giorno in più.Dopo un mese di temperature record, l’Italia si prepara finalmente a un’estate più vivibile, con massime destinate a stabilizzarsi tra i 30 e i 33°C