"Meteo, possibile anche la quarta ondata": previsioni-choc a medio termine

Ma torniamo all'ondata di calore in corso. Quali sono le anomalie? Secondo l'esperto, "sono principalmente due: l’asse del 'promontorio' di aria torrida in salita dal Sahara e la durata . Invece della tradizionale direzione Sud-Nord, l’asse risulta coricato, cioè ha una direzione Sudovest-Nordest. La seconda anomalia è la durata dei giorni con alte temperature, con conseguenti notti tropicali con minime che non scendono sotto i 25 gradi, fattori che determinano un forte stress bioclimatico sul corpo umano".

"Questa ondata di calore, che non so più se considerare come terza o un prolungamento della precedente, ha molte componenti anomale ". A dirlo al Corriere della Sera è Massimiliano Fazzini , climatologo dall’Università di Camerino. Il professore, con oltre 30 anni di esperienza in studi sui comportamenti climatici e sulla fisica dell’atmosfera, evidenzia poi come la comunità scientifica si stia trovando ad affrontare una situazione senza precedenti .

All'Italia, però, sarebbe anche potuta andare peggio. Infatti, afferma Fazzini, l'inclinazione anomala dell'asse dell'anticiclone africano "ha salvato l'Italia dal flusso di aria più bollente, che invece ha investito in pieno Francia e Spagna, arrivando anche in Inghilterra, Belgio, Olanda e in parte in Germania. La penisola si è trovata al margine Est dell’anticiclone, ma già oggi (14 luglio, ndr), e ancora più nei giorni seguenti, le zone meridionali vedranno le temperature salire rapidamente oltre le medie". Le punte massime saranno raggiunte "in un'area compresa tra Sardegna e Puglia. Nelle zone interne dell’isola si potranno toccare i 45 gradi, oltre le previsioni ritenute valide soli pochi giorni fa".

Il Settentrione può dunque tirare un sospiro di sollievo, anche se, avvisa Fazzini, "il Nord e il versante adriatico tra domenica 19 e lunedì 20 potrebbero essere invasi da un flusso di aria artica che potrebbe far crollare le temperature anche di 15 gradi". Su una possibile quarta ondata, poi, il climatologo spiega: "È probabile: dopo la passata di aria artica nel prossimo fine settimana, le temperature torneranno a salire", "ma chi dice che si arriverà a 50 gradi tra dieci-dodici giorni sta facendo fantameteorologia".